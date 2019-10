Sophie Wilmes. Foto: EPA

Liberalka Wilmesova je na premierskem stolčku zamenjala Charlesa Michela, ki bo decembra nasledil Donalda Tuska na mestu predsednika Evropskega sveta.

44-letna Wilmesova je v politiko vstopila leta 2000 kot svetnica v mestu Uccle nedaleč od Bruslja. Leta 2014 je postala poslanka, leto pozneje pa se je pridružila zvezni vladi. Za opravljanje poslov premierja jo je pozno v soboto izbral ministrski odbor, čeprav ne uživa večinske parlamentarne podpore.

Težave z vladami

Belgija že od decembra lani nima polno delujoče zvezne vlade, saj je takrat razpadla Michelova koalicija. Pogajanja o oblikovanju nove koalicije so zastala, po tem ko so parlamentarne volitve maja prinesle razdrobljen rezultat. Belgija se sicer drži sloves težav z vladami, med letoma 2010 in 2011 je bila brez vlade rekordnih 541 dni.