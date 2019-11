Merklova v prvem Contejevem mandatu nikoli ni bila v Rimu. Foto: Reuters

V ospredju srečanja voditeljev v Rimu so bile evropske teme, pri katerih sta izpostavila podobna stališča glede migracij, Libije in zveze Nato. Kot je poudaril Conte, si Italija in Nemčija skupaj prizadevata za soočanje z glavnimi izzivi Evropske unije, kot so migracije, ponoven zagon gospodarske rasti, boj proti podnebnim spremembam, oblikovanje prihodnje Evropske komisije, pogajanja o prihodnjem proračunu, brexit in širitev Evropske unije. "Italija in Nemčija morata sodelovati ter zagotoviti, da bo Evropa prevzela odgovornost ter državljanom ponudila ustrezne odgovore na izzive," je dodal.

Merklova poudarja sodelovanje z libijsko obalno stražo

Glede migracij je Merklova izpostavila pomen sodelovanja z libijsko obalno stražo, ki pa bi po njenem lahko naredila več pri reševanju prebežnikov v Sredozemskem morju. Kot je izpostavila, jo je treba bolje izuriti, razmere v državah izvora teh ljudi pa izboljšati, da se ljudje ne bodo podajali na nevarno pot. Bruslju pa sta Conte in Merklova poslala sporočilo, da ima nova vlada v Rimu "kritičen, a konstruktiven" pristop do izzivov, s katerimi se sooča Evropa.

Govorila sta tudi o zvezi Nato, ki jo je francoski predsednik Emmanuel Macron nedavno označil za "možgansko mrtvo" ter pri tem izpostavil potrebo po zagotovitvi evropske vojaške suverenosti. "Nato ostaja steber mednarodne politike," je poudaril Conte in dodal: "Turčija je članica zveze Nato in koalicije držav proti Islamski državi, zato mora Ankara odigrati svojo vlogo pri zagotavljanju stabilnosti v regiji." Dejal je, da verjame v politično rešitev krize v Siriji in da razume turško zaskrbljenost glede varnosti.

Nemška kanclerka v času prve Contejeve vlade nikoli ni bila na obisku v Rimu, zato poznavalci ocenjujejo, da je ponedeljkova delovna večerja znamenje obnovitve odnosov med državama.