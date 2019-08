Kljub dejstvu, da sta v vodo treščila s hitrostjo 70 kilometrov na uro, je izkušeni pilot ostal miren. Foto: Reuters

Norveška letalska družba Avinor je pred dnevi organizirala predstavitev delovanja Pipistrelovega dvosedežnika Alpha Electro G2 izbranim članom norveške vlade, med katerimi sta bila tudi minister za okolje Ola Elvestuen in državna sekretarka na ministrstvu Aase Marthe Horrigmo, saj vlada razmišlja o elektrifikaciji svoje letalske flote oziroma o menjavi vladnih letal z bolj zelenimi do leta 2040.

Polet je bil najprej miren, med letom nazaj proti letališču pa so se začele težave. "Vračali smo se proti letališču, ko se je oglasil signal, da je nekaj narobe z močjo motorja. Ta je nenadoma oslabela, nato pa je motor popolnoma ugasnil. Zato sem poslal klic na pomoč in poskušal najti kraj, kjer bi lahko pristal. Vsepovsod okoli je bilo veliko dreves, a mi je uspelo najti jezero, v katerem sva pristala," je Falk-Petersen pojasnil za norveško spletno stran VG.

V nesreči jo je na srečo najhuje odneslo dvosedežno letalo. Foto: Reuters

V podjetju Pipistrel so zanikali, da bi njihovo letalo strmoglavilo. Poudarili so, da je pilot zaradi okvare motorja pristal na jezeru in da pri tem pa nihče ni bil poškodovan. Prav tako ni bilo visokonapetostnega šoka ob stiku letala z vodo. Kot so za Radio Slovenija še sporočili s Pipistrela, so aktivirali skupino strokovnjakov, ki bo pomagala pri preiskavi dogodka in iskanju vzrokov za incident.



Kljub dejstvu, da sta v vodo treščila s hitrostjo 70 kilometrov na uro, je izkušeni pilot ostal miren. Oba z državno sekretarko sta nato splezala iz letala na njegovo krilo, od tam pa zaplavala do obrežja. V nesreči sta bila tako popolnoma nepoškodovana, precej drugače pa se je nesreča končala za letalo.

Velika izguba za družbo in okolje

Uradni vzrok nesreče še ni znan, Falk-Petersen pa ocenjuje, da bo nesreča za družbo Avinor in električna letala nasploh pomenila veliko izgubo. Družba je namreč nameravala do leta 2025 uvesti tudi komercialne polete z električnimi letali, pa poroča Reuters.