Pod Trumpom bodo ZDA sprejemale najmanj beguncev. Foto: Reuters

Prišli bodo lahko Iračani, ki so pomagali ameriški vojski, 5.000 mest bo rezerviranih za pripadnike preganjanih verskih manjšin, 1.500 pa za begunce iz srednjeameriških držav Honduras, Gvatemala in El Salvador.

Predsednik Donald Trump je ob tem podpisal tudi izvršni ukaz, ki zveznim državam in njihovim oblastem omogoča, da se odločijo, da beguncev ne bodo sprejele, poroča BBC. Po njegovih besedah bo ukaz zagotovil, da so "begunci nastanjeni v skupnostih, ki so voljne in opremljene za podporo njihovi uspešni integraciji v ameriško družbo in delovno silo".

Vladni uslužbenci so dejali, da predstavljajo prosilci za azil, ki vstopajo iz Mehike, "izjemno breme" za oblasti. "Trenutno breme na ameriški sistem priseljevanja se mora zmanjšati, preden bo spet mogoča nastanitev večjega števila beguncev," je sporočilo ameriško zunanje ministrstvo.

Zmanjšanje priseljevanja je sicer eden glavnih ciljev trenutne ameriške vlade. Leta 2017 je postavila mejo za število sprejetih beguncev na leto pri 50.000, kar je naslednje leto znižala za 5.000, letos pa na 30.000.

Prejšnje najnižje število sprejetih beguncev v ZDA je bilo okoli 27.000, in sicer leta 2002, po terorističnih napadih 11. septembra leta 2001.

Humanitarne organizacije so odločitev Washingtona že kritizirale. "To je zelo žalosten dan za Ameriko," je dejal David Miliband, vodja neprofitne organizacije Mednarodni reševalni odbor. Odločitev po njegovih besedah "dodatno škoduje ameriškemu vodenju na področju zaščite najranljivejših ljudi po svetu".

Omar Jadwat, ki se ukvarja s pravicami priseljencev pri Ameriški zvezi državljanskih svoboščin, je dejal, da je vladna opustitev zaveze zaščiti ljudi, ki bežijo pred preganjanjem, mučenjem in genocidom, "odvratna".

Vodja judovske organizacije za pomoč beguncem HIAS Mark Hetfield pa je za Trumpov izvršni ukaz dejal, da je njegov namen "dovoliti guvernerjem in županom posameznih držav in mest, da posnemajo njegovo lastno prepoved za vstop beguncev".