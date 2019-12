Liga Mattea Salvinija krepko vodi v javnomnenjskih anketah. Foto: Reuters

Po poročanju italijanskih medijev je v dokumentih tožilstva dokumentiranih 35 poletov Salvinija in njegovega osebja s policijskimi in gasilskimi helikopterji in letali.

Dokumente je tožilstvo v Rimu predalo t. i. ministrskemu sodišču, ki je pristojno za prekrške na položaju, ter ga ob tem pozvalo k uvedbi preiskave o skladnosti uporabe letal in helikopterjev z zakonodajo.

Glede na italijansko zakonodajo bi morali letala in helikopterje policije in gasilcev uporabljati le za operacije, medtem ko je Salvini z njimi potoval na politične dogodke.

V Italiji lahko državna letala in helikopterje uporablja le pet visokih predstavnikov države – predsednik republike, predsednika obeh domov parlamenta, premier in predsednik ustavnega sodišča –, v izjemnih primerih in s posebnim dovoljenjem, ki ga Salvini ni imel, pa še kdo drug.

Italijanski časopis La Repubblica je pred časom poročal, da je Salvini srečanja, ki jih je imel kot minister, pogosto uskladil z dogodki Lige, da so potekala le malo pred srečanji institucij ali po njih.

Zadevo je letos že preiskovalo računsko sodišče, ki ni našlo podlage za tožbo proti Salviniju, češ da stroški potovanja z gasilskimi in policijskimi letali in helikopterji niso bili višji, kot če bi Salvini uporabljal komercialne polete.

Vodja Lige se je na najnovejšo preiskavo proti njemu odzval na Twitterju. "Bolj ko nas napadajo, bolj napredujemo. Nasmeh na obraz," je zapisal.

"Prebiram, da me preiskujejo. Vsi moji poleti so bili službeni. Nikoli nisem državnih poletov izkoriščal za počitnice, kar delajo drugi politiki," je dejal Salvini.

Preiskave ne škodujejo Ligi

Preiskava verjetno ne bo škodovala Salviniju in podpori Ligi, ki ostaja najbolj priljubljena stranka z okoli 30 odstotki podpore volivcev glede na javnomnenjske ankete.

Za Ligo to ni edina nezakonitost, ki ji jo očitajo, saj so ta teden policisti preiskali prostore regionalnih oblasti v Lombardiji in podjetja, ki naj bi bila povezana z Ligo v preiskavi pranja denarja in sodbo iz leta 2018, ki od stranke zahteva poplačilo 49 milijonov evrov, ki jih je dolguje državi.

Tožilci so začeli preiskavo tudi glede morebitnega primera korupcije, saj naj bi Liga po poročanju medijev poskušala pridobiti več milijonov evrov prek tajnega naftnega dogovora z Rusi.