Ne le, da nadzorno točko oblegajo turisti, večkrat služi tudi kot scena za različna fotografiranja. Foto: Reuters

Ena najbolj obleganih turističnih znamenitosti v nemški prestolnici je nekdanji mejni prehod Checkpoint Charlie v Kreuzbergu, ki je ločeval vzhodni in zahodni del mesta. Tu so si konec oktobra 1961 kar 16 ur nasproti stali ruski in ameriški tanki, svet pa je trepetal pred novo vojno. Nadzorno točko Charlie vsako leto obišče štiri milijone turistov, vendar niso redki, ki jih tamkajšnje dogajanje in videz lokacije neprijetno presenetita, številne trg spominja bolj na ledino, obdano z gradbiščno ograjo, kot pa na zgodovinsko pomemben kraj.

Med drugim je polno dvomljivih prodajalcev spominkov, stojnic s hitro prehrano in vsiljivega beračenja, zato mnogi menijo, da je stanje Checkpoint Charlieja sramota za Berlin.

Na tej točki je nekoč stal Berlinski zid. Foto: Reuters

10 igralcev, ki jih novači agencija

Mestne oblasti so se zato odločile, da bodo ta kraj počasi spremenile. Prvi ukrep je prepoved v ameriške vojake oblečenih igralcev, ki turiste silijo, da se z njimi fotografijo, za to uslugo pa seveda zahtevajo denar. Kot piše Deutsche Welle, se je na tej točki redno menjavalo 10 igralcev, ki jih je zastopala casting agencija Dance Factory, a oblasti so ji zdaj odvzele dovoljenje za delo. Prejeli so namreč več pritožb turistov, da so jih igralci silili v plačilo ali jih celo zasledovali, če jim po poziranju niso želeli plačati štirih evrov.

Ta poteza bo pomenila veliko spremembo utripa na Checkpoint Charlieju, saj so bili igralci, preoblečeni v ameriške vojake, stalnica tega prostora skoraj dve desetletji.