Foto: Hotel Lovec

Hotela stojita v središču mesta in imata 95 oziroma 52 sob s štirimi zvezdicami. Do zdaj ju jeupravljala družba Kompas hoteli Bled, ki ima sicer v lasti tudi ljubljanska Best Western Premier Hotel Slon in City Hotel. Družba je hotela začela prodajati leta 2017, da bi financirala nove naložbe v hotelirsko in konferenčno dejavnost na Bledu.

Kupec, podjetje Golden Forest, ki ima sicer sedež v Ljubljani, naj bi bilo v lasti kitajskih vlagateljev iz Hongkonga poroča portal Siol. Njegova uradna zastopnika sta Šjaolej Šu in Guo Džinlin iz pokrajine Nanking. Poleg turizma se družba ukvarja tudi s kmetijstvom, saj so pred kratkim kupili gorenjski Mortista, ki je registriran za živinorejsko in kmetijsko pridelovalno dejavnost. Posle družbe v Sloveniji trenutno vodi Vladan Mitrovič, ki že ima izkušnje v hotelirstvu, saj je v preteklosti vodil Best Western hotel v Kranjski Gori.

Foto: Kompas hotel Bled

Višina kupnine za hotela še ni znana, po dostopnih podatkih pa se verjetno giblje nekje okrog desetih milijonov evrov. Večino nakupa so financirali s sedemmilijonskim posojilom, ki ga je kupcem odobrila banka Sberbank.

Dosedanji upravitelj hotelov, družba Kompas hoteli Bled, uspešno posluje in je v letu 2017 ustvarila 200 tisoč evrov čistega dobička. Družbo sicer pestijo obtožbe o nepravilnostih in kaznivih dejanjih glede fiktivnih poslov, povezanih s prevzemi. Policija je leta 2015 na tožilstvo podala tudi kazensko ovadbo zoper pet fizičnih in eno pravno osebo zaradi suma 3,5-milijonskega oškodovanja družbe Hotel Slon.