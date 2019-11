V redni prodaji kupljena enodnevna vozovnica je namreč pogosto najdražja možnost. Poglejmo na nekaj slovenskih smučišč.

Po uradnih cenikih je enodnevna smuka za odrasle letos najdražja v Kranjski Gori – zanjo bo treba odšteti 35,50 evra. Le 50 centov manj bo stal dan na Krvavcu, sledita mariborsko Pohorje in Vogel s 33 evri, evro manj bo treba odšteti za vozovnico na smučišču Cerkno, 31 evrov bo dan na Kopah, 30 na Rogli, 29 pa na Kaninu (brez povezave z italijansko stranjo).

Ponekod velika razlika v pred- in posezoni

Gre za cene v glavni smučarski sezoni 2019/2020, ki bo na večini smučišč trajala od 21. decembra do 15. marca. Prva ideja za prihranek je tako, da kakšen dan dopusta izkoristite še pred božično-novoletnimi prazniki in šolskimi počitnicami, ko bodo smučišča še bolj prazna, posamezna pa predvsem cenejša.

V t. i. predsezoni (od odprtja smučišča z začetkom decembra do predzadnjega konca tedna v mesecu) boste tako na primer na Kaninu pri enodnevni vozovnici prihranili evro in pol (in dobili zraven še povezavo z italijansko stranjo).

Še večje razlike med visoko in nizko sezono so na drugi strani meje. S smuko v prvih treh tednih decembra boste tako na med Slovenci zelo priljubljenem smučišču Nassfeld (Mokrine) na avstrijskem Koroškem prihranili po tri evre na dan, še krepko večja razlika pa je v sosednji Italiji na smučiščih v Furlaniji – Julijski krajini.

Od 21. decembra bo treba za dnevno vozovnico na smučiščih Piancavallo, Zoncolan, Forni di Sopra ter Tarvisio (Trbiž/Višarje) in Sella Nevea (Na Žlebeh, povezava s Kaninom) odšteti 38,50 evra, predtem pa kar 11 evrov na dan manj.

Če ne zdržite ves dan

Dnevna vozovnica pomeni, da lahko smučate od 9.00 do 16.00, kar pomeni sedem ur vijuganja na snegu. Pri tistih smučarjih, ki nimajo želje na smučišče zapeljati prvi in se odpeljati zadnji, pa lahko kakšen evro ostane v denarnici, če se odločijo, da bodo na smučeh preživeli le nekaj ur. Za peturno smuko na primer med 10.00 in 15.00 boste na Golteh tako odšteli 28 evrov, kar je tri evre manj kot za smučanje od prve do zanje minute.

V preteklosti so smučišča ponujala le možnost dopoldanske (9.00–13.00) ali popoldanske smuke (12.00–16.00), v zadnjih letih pa so se številna prilagodila željam tudi bolj "turističnih" smučarjev in so tako uvedla tudi možnost od dvo- do peturne smuke kadar koli v dnevu, kar je številnim povsem dovolj.

Med tednom, več dni, le posamezne proge

Precej pa lahko prihranite, če se odločite, da boste smučali zgolj med tednom. Vso zimo boste tako lahko na primer na Rogli od ponedeljka do petka (če ni takrat praznik ali šolske počitnice) vijugali za 199 evrov.

Če se v določeno smučarsko središče odpravljate za (podaljšan) konec tedna ali več dni, se splača takoj kupiti večdnevno vozovnico. Če boste na primer v Kranjski Gori smučali v soboto in nedeljo, boste prihranili šest evrov, če boste takoj kupili dvodnevno vozovnico. Če pa boste tam ostali ves teden, vas bo šestdnevna smuka stala 176 evrov. Če bi teh šest vozovnic kupovali vsak dan posebej, pa bi vas to stalo 213 evrov.

Prav v Kranjski Gori so se smučati naučili številni Slovenci, zato je v zadnjih letih pogosto slišati pritoževanje nad (pre)visokimi cenami vozovnic. Kot o cenejši alternativi za učenje otrok lahko tam razmislite o uporabi zgolj posameznih prog – celodnevna otroška vozovnica za vlečnico Brsnina stane 12,50 evra, za 17,50 evra pa lahko vijugajo na zaokroženem sistemu smučišča Velika dolina v Podkorenu (sedežnica in dve vlečnici).

Še bolj kot nakup večdnevnih vozovnic, ki pomenijo smuko v zaporednih dneh, pa se zavzetim smučarjem splača nakup sezonskih. To pomeni, da lahko na posamezno smučišče pridete kadar koli – med tednom, počitnicami, ob praznikih, za eno uro ali ves dan. Vendar se vam tovrstni nakup sezonske vozovnice običajno zares splača le, če nameravate na smuči vsaj desetkrat oziroma še precej večkrat.

Od slovenske do čezmejnih sezonskih vozovnic

Povsod jo lahko kupite le za točno določeno smučišče, mi pa smo poiskali še nekatere kombinacije, ki vam omogočajo še pestrejšo smuko.

T. i. enotna sezonska smučarska vozovnica (ESSV) velja za vsa večja smučišča v Sloveniji in stane 610 evrov za enega odraslega in 1.152 evrov za družino (dva odrasla in dva otroka). Za primerjavo: tovrstna sezonska družinska kombinacija za smučanje zgolj na mariborskem Pohorju stane 1.400 evrov.

Če si želite snežni dopust preživeti vsak dan na drugem smučišču, si lahko kupite večdnevno vozovnico Julijske Alpe Ski Pass, ki vključuje smučišča v Sloveniji, Italiji in Avstriji: Kranjska Gora (SLO), Krvavec (SLO), Cerkno (SLO), Soriška planina (SLO), Kanin-Sella Nevea (SLO/IT), Tarvisio (IT), Zoncolan (IT), Piancavallo (IT), Forni di Sopra (IT), Sauris (IT), 3Laendereck (AT), Innerkrems (AT) in Goldeck (AT). Na voljo so od dvo- do sedemdnevne vozovnice, če boste na snegu preživeli ves teden, vas bo en dan smuke preračunano stal 29 evrov.

Vsa našteta tuja smučišča so med tistimi, na katera se slovenski smučarji pogosto odpravljajo na smuko – Primorci v Furlanijo – Julijsko krajino, Gorenjci in Ljubljančani pa na avstrijsko stran.

Prav zato so zanimive tudi sezonske vozovnice pri sosedih.

Sezonska vozovnica za avstrijsko Koroško, imenovana TOPSkipass, stane 629 evrov, vključuje pa smučišča, kot so Nassfeld, Bad Kleinkirchheim, Gerlitzen, Grossglockner-Heiligenblut, Katschberg, Koralpe, Matrei, ledenik Mölltal, Sillian, Turracher Höhe in druga na tem območju.

Italijanska različica se imenuje CARTAneve in za smučišča v Furlaniji – Julijski krajini stane 500 evrov, kombinacija Italije in Avstrije pa je imenovana Alpe Adria Skipass in vključuje 10 smučišč: Nassfeld, Weissbriach, Kötschach, Dreiländereck, Tarvisio, Sella Nevea, Forni di Sopra, Ravascletto-Zoncolan, Piancavallo in Sauris.

Sezonski Snowpass, ki z 11 državami predstavlja največjo povezavo evropskih smučišč z enotno smučarsko vozovnico in vključuje tudi osem slovenskih, pa je najboljši dokaz za to, da se največ lahko prihrani z nakupom v času predprodaje. Danes je treba zanj odšteti 895 evrov, če bi ga kupili pred koncem septembra, pa bi zanj odšteli le 395 evrov.

Največji prihranek je v predprodaji

Dobra novica pa je, da predprodaja na večini vseh zgoraj omenjenih smučišč še vedno poteka najmanj še ta teden in se lahko s tem zgodnjim nakupom prihrani še več denarja.

Tako so na primer na Voglu samo v predprodaji za 23 evrov na voljo dnevne vozovnice PON– PET, kar pomeni celo 10 evrov prihranka na dan za poznejšo smuko v sezoni med tednom. Enaka izbira na Krvavcu ponuja osem evrov prihranka, 26 evrov več pa bo ostalo v denarnici, če se odločite za nakup 5x dnevne vozovnice za koriščenje v sezoni.

95 evrov cenejša je v predprodaji sezonska vozovnica za Cerkno, Kope svoje akcijske cene ponujajo z nakupom prek ene izmed spletnih strani s kuponi.

Posamezno smučišče ima lahko tudi več kot 15 različnih možnosti za vozovnice, zato je najbolje, da pazljivo preverite cenike za tista, ki vas zanimajo, in si izbrskate tiste varčnejše kombinacije, ki pridejo v poštev za vas in vaš (družinski) proračun.