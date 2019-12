Marsikje bo sezona precej okrnjena, saj so z umetnim zasneževanjem v zadnjih dneh pokrili le manjši del prog. O razmerah na slovenskih smučiščih predsednica združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič pravi: "Bili smo prisiljeni narediti t. i. tehnični ali umetni sneg, smučišča se trudijo, da bi lahko odprla čim več prog, vendar je v danih razmerah to največ, kar se da narediti. Izrazita inverzija pa v zadnjih dneh onemogoča izdelavo tehničnega snega."

Kanin še ne obratuje. Foto: Miloš Batistuta

Po napovedih bi se smuka danes morala začeti tudi na našem najvišjem smučišču. Kot so sporočili z Javnega zavoda Sončni Kanin, je razlog za to, da ta še ne obratuje, tehnične narave. V prihodnjih dneh kljub temu načrtujejo zagon naprav, dostop do vrha smučišča pa bo z italijanske strani.

Snežne padavine so Kanin v preteklih tednih prekrile s skoraj tri metre debelo snežno odejo. Uradno odprtje je bilo načrtovano danes, vendar zaradi poškodbe krožna kabinska žičnica ne obratuje, kar onemogoča dostop do smučišča. Direktor zavoda Rok Ovsenik je povedal: "Včeraj smo v sklopu tehničnega pregleda, ki ga bomo izvajali v prihodnjem tednu, izvedli magnetoskop nosilne vrvi krožne kabinske žičnice, ki je od neviht in strel v preteklem mesecu na nekaterih mestih poškodovana. To so mikropoškodbe."

Zaradi varnostnih razlogov krožna kabinska žičnica ne bo obratovala, dokler ne izvedejo popravila. O njenem zagonu je danes še prezgodaj govoriti, pojasnjuje Ovsenik in dodaja, da bo odprava napake trajala od 10 do 15 delovnih dni. Druge naprave na smučišču so urejene in pripravljene na zagon. Danes se zato intenzivno pripravljajo, da jutri odprejo vrh Kanina, od koder je povezava na italijansko stran.

"To še ni 100-odstotna informacija. 100-odstotna za prihodnji konec tedna, za ta konec tedna pa moramo urediti še določene postopkovne zadeve. Močno si prizadevamo za to, upam, da nam bo uspelo."

Smučarji bodo lahko torej do smučišča Kanin dostopali z italijanske strani iz Selle Nevee (Na Žlebeh), ki je od Bovca oddaljena 30 kilometrov.

Na Cerknem so umetno zasneževanje začeli v torek, proge pa naj bi bile za prvo smuko nared 13. decembra. Takrat bodo, če bodo vremenske razmere to dopuščale, odprli štiri od sedmih prog.

Tudi na Voglu ta konec tedna še ne bo smučarskih užitkov. Kot so pojasnili v Žičnicah Vogel, imajo premalo snega. Trudijo se sicer z izdelavo kompaktnega snega, da bi lahko čim prej odprli vsaj tisti del smučišča, za katerega imajo možnost umetnega zasneževanja.