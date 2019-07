Muzej stoji ob dubajski mestni vpadnici. Foto: Museum of the Future

Primerno, glede na futuristični dizajn te jeklene stavbe, popisane z arabskimi pismenkami. Muzej je za svoj dizajn že dobil številne nagrade, čeprav se uradno odpre šele prihodnje leto, ko bo Dubaj tudi gostil Expo.

Enako kot zunanjost so ambiciozni tudi načrti za interier – muzej bi namreč rad služil kot baza za raziskovanje največjih izzivov in tehnologij, ki bodo oblikovali našo prihodnost, od podnebnih sprememb do prodorov na področju medicine.

Namesto klasičnih razstav bo muzej gostil interaktivna doživetja. Foto: AP

Pobudnik muzeja je Dubajska fundacija prihodnosti (DFF), na čelu katere je dubajski šejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, katerega cilj je Dubaj razviti v "središče inovacij in laboratorij za nastajajoče tehnologije".

Interaktivno doživetje

Muzej prihodnosti so sprva zasnovali kot serijo začasnih pospeševalnih programov na temo vloge tehnologije na področjih, kot so zdravstvo, podnebne spremembe in varnost hrane. Stalna razstava bo pokrila podobne teme, a še bolj poglobljeno.

"Naš fokus niso bahaške futuristične igračke," je za CNN povedal izvršni direktor Lath Carlson. "Mi se hočemo poglobiti v vprašanja, kot so, kako bi ljudje lahko živeli na vesoljski postaji v Zemljini orbiti? Kako bi se morali odzvati na kolaps ekosistema? Pa tudi, kako lahko v prihodnosti uravnavamo našo blaginjo in čustveno zdravje?"

Muzej bo tako v veliki meri tudi interaktivna izkušnja, ki jo Carlson primerja bolj z gledališkim doživetjem kot pa tipično razstavo.