270 kilometrov dolga krožna oot poteka od Kranjske Gore preko Jesenic, Radovljice, Bleda, Bohinjske Bistrice, na primorsko stran do Tolmina, mimo Kobarida in Bovca čez Predel na italijansko stran do Trbiža in nazaj do Kranjske Gore. Foto: Televizija Slovenija

Razdeljena je na 16 etap, naravnanih tako, da pohodnik vsako zmore v štirih ali petih urah, ob tem pa lahko doživlja vse danosti naravne in kulturne dediščine ob poti.

Na njej ni nobenega gorskega vrha, namenjena je užitkom v naravi. Njeni snovalci so prepričani, da bo pot postala ena izmed najpomembnejših turističnih privlačnosti tega območja.

Utrip življenja pod gorami

"Ideja je povezati doline okoli Julijskih Alp, prikazati življenje v dolinah, predstaviti prebivalce, ponuditi ljudem občutek tistega pravega utripa, v katerem mi živimo vsak dan, zato ni speljana po hribih, ampak po dolinah," je na predstavitvi pojasnil direktor Turizma Doline Soče Janko Humar.

Pohodniška pot Julijana bo obkrožila Julijske Alpe

Turistična skupnost Julijske Alpe deluje že 30 let, zato je pot Julijana logična nadgradnja in fizična povezava med turističnimi centri Kranjska Gora, Bled, Bohinj in Dolina Soče, obenem pot obkroža Triglavski narodni park in gre celo na Trbiž.

Prvi pohod ob odprtju poti bo v petek, ko bodo pohodniki prehodili etapo iz Loga pod Mangrtom do Bovca, dolžina etape je 12 kilometrov, kar pomeni tri do štiri ure hoje.