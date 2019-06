Cesta, ki je ležala pod skoraj 15 metri snega, je od danes ponovno prevozna, prelaz pa bo predvidoma odprt do sredine oktobra. Foto: EPA

Foto: EPA

Prelaz je poznan po skoraj tisoč let starem zavetišču za popotnike, ki ga vodijo avguštinci.

Tu so pričeli tudi z vzgojo in rejo znamenitih psov bernardincev, ki jih pogosto uporabljajo v reševalnih operacijah. Čeprav so leta 2005 prepustili vzrejo inštitutu Barry, ki je v dolini, veliko psov poletje še vedno preživi na planini na okoli 2500 nadmorske višine.

Cesta, ki povezuje švicarski kanton Valais in italijansko dolino Aoste, bo ostala odprta predvidoma do sredine oktobra, če jih ne bo presenetil sneg. To zimo je območje prekrila 14,7 metra debela snežna odeja, kar je malo pod povprečjem preteklih desetih let. Rekordna je bila zima leta 1885, ko je bil prelaz skrit pod 26 metri snega.