Današnji prizor z Brnika. Foto: BoBo

V turistični agenciji Palma so za STA pojasnili, da so svojim gostom za vse današnje odhode in vrnitve, ki bi morali biti izpeljani z Adrio, zagotovili nadomestne prevoze. Ob tem so dodali, da so zagotovljena tudi njihova druga paketna potovanja in da bodo izpeljali vse načrtovane čarterske polete. Kot so dodali, bodo naredili vse, da bodo potniki razvoj dogodkov občutili v najmanjši možni meri.

Podobna zagotovila so za STA podali tudi v turistični agenciji Kompas. Svojim potnikom, ki se danes vračajo domov iz Kalabrije in Turčije, so že uredili ustrezno alternativo, o vsem jih tudi obveščajo. Poleg tega imajo pripravljene alternative za vrnitev svojih potnikov s Kosa in Samosa v sredo, tudi za obveščanje bo poskrbljeno, so se zavezali.

V turistični agenciji Relax so za spletno stran Financ pojasnili, da bodo po Adrijinih odpovedih poletov poskrbeli za vse goste, ki so ostali na Krfu in v Turčiji – domov bodo pripeljani še danes. Na polet po njihovih besedah čakajo v hotelu, poskrbeli so tudi prehrano. "Tudi tiste, ki bodo v naslednjih dneh leteli v Španijo, Turčijo in na druge počitniške destinacije, bomo prepeljali na dopust. Nas pač to stane več, ampak pomembne so naše stranke," so poudarili in dodali, da so z vsemi v stiku.

Foto: BoBo

Ohranjena je le povezava s Frankfurtom

Adria Airways je zaradi finančnih težav za danes in sredo začasno prekinila izvajanje večino letalskih operacij; ohranila je le povezavo z najpomembnejšim vozliščem nemške Lufthanse v Frankfurtu.

Po poročanju medijev se je sinoči ob devetih zvečer iztekel "ultimat Adrie Airways", da jim država da štiri milijone premostitvenega posojila oziroma poroštva. Predstavniki vlade so to možnost v zadnjih dneh že večkrat zavrnili in poudarili, da je letalski prevoznik od leta 2016 v zasebni lasti, zato mu ne morejo več pomagati.