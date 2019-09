Letalski in železniški promet v Sloveniji je v kameni dobi.

Pilot Adrie Marko Kastelic je za TV Slovenija poudaril, da je primarna želja zaposlenih, da bi imeli, poleg dela, ki ga z veseljem opravljajo, delovnik načrtovan tako, da bi jim omogočil čas za zasebno življenje in za družino. Foto: BoBo

Letalski prevoznik Adria Airways je v četrtek odpovedal leta na in z Dunaja, potem ko se je na dunajskem letališču Swechat, na izhodu, kamor bi moralo prileteti letalo iz Ljubljane, pojavil sodni izvršitelj in zagrozil z zaplembo letala, če posadka ne bo poplačala Adrijinega dolga. Gre za 250 evrov odškodnine avstrijskemu državljanu.

Kot je poročal portal Austrian Wings Info, gre za dolg do avstrijskega državljana, ki je leta 2017 pri Adrii rezerviral let s Kefalonije v Gradec, a je bil ta odpovedan. Ker mu slovenski letalski prevoznik ni plačal 250 evrov odškodnine, se je potnik obrnil za organizacijo za zaščito pravic letalskih potnikov Fairplane. Ta je Adrio večkrat pozvala k poplačilu dolga, a ker ni bilo odziva, se je na koncu obrnila na sodišče, ki je odločilo v prid potniku.

Poplačilo želel terjati od posadke

Ker Adria tudi po tem ni poplačala zneska in nastalih sodnih stroškov, je tako v četrtek plačilo želel zagotoviti sodni izvršitelj v spremstvu policije in odvetnika. Ta je napovedal, da bo poplačilo terjal od posadke oz. se poplačal iz Adrijine gotovine ali premoženja na krovu, sicer bi letalo zasegel. Po pisanju omenjenega avstrijskega portala sicer občasno v letalstvu pride tudi do takih primerov, a so zelo redki. Fairplane tako poroča, da je pri njih takšnih le 0,5 odstotka vseh takšnih primerov.

Let na Dunaj naposled odpovedan

Je pa Adria nato načrtovani let na Dunaj odpovedala, tako kot tudi povratni večerni let iz avstrijske prestolnice. Kot je najprej poročal portal Finance, so nato potnike z Dunaja v Ljubljano prepeljali z avtobusom. Letalo, s katerimi bi morali potniki iz Ljubljane leteti na Dunaj, sicer ni v lasti Adrie. Zaradi tehničnih težav v lastni floti ga je Adria pred dnevi najela od nemškega podjetja WDL Aviation. V tem podjetju naj bi tudi sprejeli odločitev, da ne bodo izvedli leta. V petek zjutraj je po proti Dunaju poletelo drugo letalo Adrie.