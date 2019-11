Prestolnica v zadnjih letih doživlja izjemen turistični razcvet. Foto: BoBo

"Namen Dnevov slovenskega turizma je krepiti partnerstvo, da bomo močnejši, vidnejši in odmevnejši, da bo turizem dobil mesto, ki si ga na podlagi rezultatov v slovenskem gospodarstvu zasluži," je na novinarski konferenci ob otvoritvi dogodka povedal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Slovenski turizem je že v preteklem letu namreč dosegel dva od zastavljenih ciljev strategije razvoja turizma do 2021.

Zelene številke slovenskega turizma

Kulinarična ponudba je med glavnimi turističnimi proizvodi naše države. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Dosegli smo namreč zaželjeno povečanje števila gostov za 7 odstotkov in prenočitev za 3 odstotke. "Osnovni cilj strategije pa je tudi 3,7 do štiri milijarde evrov prilivov iz izvoza potovanj; za to pa bo treba do konca tega obdobja še pošteno delati," je poudaril Počivalšek. Od začetka veljave omenjene strategije so se prilivi od izvoza potovanj sicer povečali kar za 24 odstotkov. Letošnja števila pa je z 3 odstotno rastjo na 1,9 milijarde evrov, še precej daleč od zastavljenega cilja.

Treba bo torej privabiti več turistov, ki so pri nas pripravljeni zapravljati več in koristiti zahtevnejše storitve, predvsem na področju gastronomije. "Gostinci potrebujejo nov, sodoben zakonodajni okvir, ki bo omogočal razvoj gastronomije in je ne bo vkalupljal," je dejal Počivalšek.

Minister je še poudaril pomen javnih razpisov, s katerimi država podpira razvoj slovenskega turizma. Med leti 2017 in 2018 je država podprla evropsko financiranje 121 projektov na področju razvoja turistične infrastrukture in novih, nadgrajenih turističnih produktov. V prihodnjih dveh letih pa bo na voljo dodatnih 5,5 milijona evrov za vodilne destinacije, 3 milijone za nove integralne turistične produkte, za energetsko sanacijo turističnih zmogljivosti in gostiln bo ponujenih 21 milijonov evrov, za energetsko sanacijo planinskih koč pa 5 milijonov evrov.

Butična prihodnost Slovenije

“Še naprej bomo vztrajni, da skupaj z ostalimi deležniki in pristojnimi ministrstvi odpravimo nepotrebne administrativne in druge ovire iz preteklosti ter pripravimo teren za novo, sodobno, časom primerno gostinstvo. Želimo si sodelovanja, povezovanja in upoštevanja predlogov," pa je zatrdil Blaž Cvar, predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Izpostavil je pomen gostinstva, kulinarike in gastronomije, kot najpomembnejših slovenskih turističnih proizodov.

Za glavne destinacije bo na voljo več kot 5 miljonov razvojnih sredstev. Foto: BoBo/Jaka Jerasa

Kljub težavam, ki jih množični turizem včasih povzroča domačinom, pa je turizem med vsemi gospodarskimi panogami tista, ki omogoča kakovostno rast in razvoj, tako večjim mestom kot podeželju, je poudaril predsednik Turistične zveze Slovenije Pavle Hevka. TZS bo v sklopu dnevov turizma podelila tudi nagrade za najbolj gostoljubne kraje in ponudnike, s čimer želijo še dodatno pomagati manjšim krajem in bolj odmaknjenim krajem v Sloveniji.

Osrednja tema dnevov turizma so sicer spremembe in preoblikovanja turizma, čemur bodo posebno pozornost posvetili tudi v Slovenski turistični organizaciji. Diretkorica Maja Pak je ob tej priložnosti opozorila, da se rast turizma na globalni ravni upočasnjuje, zato je rekordno leto v Sloveniji zelo pozitiven znak. STO se bo sicer še naprej usmerjala predvsem v digitalno oglaševanje in sodelovanje z novinarji in spletnimi vplivneži, prisotni pa bodo tudi na vseh pomembnih turističnih dogodkih po vsem svetu. V naslednjih dveh letih bodo med pomembnejšimi Expo v Dubaju, olimpijske igre v Tokiu, predsedovanje Slovenije EU in športni dogodki.