Kampisti so glasove za najboljše slovenske in hrvaške kampe oddajali na portalu avtokampi.si, nagrade pa so podelili v sredo v Svetem Martinu na Muri.

Kot so sporočili ustvarjalci portala, je med velikimi slovenskimi kampi prvo mesto osvojil kamp Šobec iz Lesc, kjer so v zadnjih letih veliko investirali v prenovo kampa. Na drugem mestu je kamp Danica iz Bohinja in na tretjem kamp Terme Čatež. Med manjšimi kampi je najboljši kamp Koren iz Kobarida, ki je znan kot najbolj ekološki kamp pri nas. Sledita kampa Kolpa iz Vinice in Bela krajina iz Podzemlja.

V kategoriji najboljši glamping resort je prvo mesto osvojil Glamping Olimia Adria Village, ki navdušuje s ponudbo počitnic v modernih glamping šotorih mimo katerih teče potok s termalno vodo. Sledita glamping resorta Garden Village Bled in Sočna dolina Bioterme. Vse več imamo tudi postajališč za avtodome in uporabniki so največ glasov namenili PZA Koper, na drugo mesto se je uvrstil lani prenovljen PZA Rogla in na tretje PZA Logarska dolina.

Letošnja kamping sezona je bila v slovenskih kampih zopet odlična, saj so imeli za 11 odstotkov več prihodov in 6 odstotkov več nočitev. Na Hrvaškem so imeli en odstotek manj nočitev, kar skupno še vedno pomeni 19 milijonov nočitev, od tega so 2,9-milijonkrat v njih gostovali slovenski gostje.

Istra, Kvarner, Dalmacija

Slovenci so izbrali tudi najboljše kampe na Hrvaškem. Med velikimi istrskimi kampi je po mnenju gostov najboljši kamp Valkanela iz Vrsarja, drugo mesto si je prislužil kamp Lanterna Premium Resort in tretje kamp Mon Perin iz Bal pri Rovinju. Kamp Polidor iz Funtane je kot manjši kamp iz Istre najbolj navdušil slovenske kampiste. Sledita kampa Santa Marina iz Vabrige in Kranjski kamp iz Premanture. Na Kvarnerju je ponovni zmagovalec kamp Čikat, ki ima letos novo urejene parcele in prenovljene sanitarije. Drugo mesto si je prislužil kamp Kovačine s Cresa in tretje kamp Njivice.

Med manjšimi kampi na Kvarnerju gosti najraje zavijejo v kamp Mali iz Baške, sledita kampa Rapoča iz Nerezin in Draga iz Moščeniške Drage.

Med večjimi kampi v Dalmaciji kampisti najraje izberejo Straško iz Novalje, drugo mesto gre v kamp Kozarica v Pakoštane in tretje v kamp Šimune na Pagu. Najboljše manjše kampe v Dalmaciji imajo na otokih. Prvo mesto gre na otok Murter v kamp Slanica, drugo v kamp Navis na Pag in tretje v kamp Rožac na otok Čiovo. V kategoriji FKK kampov naturisti najraje izberejo kamp Solaris iz Poreča, sledi mu sosednji kamp Ulika, na tretjem mestu je kamp Valalta iz Rovinja.

Kje so najboljše mobilne hišice?

Vedno več gostov si še posebej spomladi in jeseni, izbere počitnice v mobilni hišici, ki nudi veliko udobja, hkrati pa vse storitve, ki jih ponuja kamp. Gosti najraje izberejo najlepše urejeno naselje mobilnih hišic v kampu Aminess Maravea Resort v Novigradu, kjer lahko izbirajo med hišicami ob morju ali bazenu. Na drugo mesto so gostje uvrstili hišice v kampu Krk Premium Resort in na tretje kamp Polari v Rovinju.