Smuka bo na Voglu mogoča na tistih progah, ki so jih uspeli v minulih dveh tednih umetno zasnežiti. Foto: Žičnice Vogel Bohinj

Na Voglu bosta zaenkrat obratovala sedežnica Brunarica in otroški park. "Druge naprave bomo zagnali ob prvi malo večji pošiljki snega," so sporočili iz Žičnic Vogel in dodali, da ta vikend veljajo posebej ugodne cene. Tako bodo odrasli smučali za ceno vozovnice za nihalko, ki znaša 20 evrov, za otroke do 15 let pa je obisk smučišča brezplačen.

Ne glede na količino snega bodo na Voglu ta mesec priredili kar nekaj dogodkov. 20. decembra bodo tako pripravili tradicionalni dobrodelni božično-novoletni koncert, ko bodo namesto plačila gondole in vstopnice za koncert Triglavskih rož'c zbirali prostovoljne prispevke za šolski sklad Osnovne šole Bohinjska Bistrica.

21. decembra bodo v sodelovanju s Turizmom Bohinj organizirali Eko dan na snegu s posebnimi ugodnostmi za smučarje. Sicer pa bodo, da bo Vogel postal slovenskim družinam dostopnejši prek celega leta, uvedli Eko kartico, ki jo izdaja društvo Sobivanje in jo bodo otroci dobili v vrtcu ali šoli. Kartica vključuje popuste na vozovnice, smučarsko šolo in najem smučarske opreme.

Naprave zagnali tudi v Cerknem

Začetka smučarske sezone se veselijo tudi v Cerknem, kjer bodo smučarji danes in v nedeljo smučali po posebnih otvoritvenih cenah. Vozovnica za odrasle bo stala 27, za mladino in seniorje 23,5, za otroke pa 15,5 evra. Delovala bo blagajna Počivalo, kjer bo tudi vstopna točka na smučišče.

Kot sporočajo, bodo na smučišču Cerkno obratovale šestsedežnica Počivalo, štirisedežnica Brdo, dvosedežnica Grič in vlečnica Dolina. Ostale proge intenzivno zasnežujejo, tako da bo v času praznikov omogočena smuka po celotnem smučišču.