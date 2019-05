Foto: Toyota/Po ugasnitvi modela avensis v Evropi je Toyota sprejela odločitev, da bo tudi tukajšnji trg v D segmentu pokrivala prav z nekoliko večjim camryjem.

Toyoto camry prodajajo v 110 državah. In že od začetka 80-ih let je v mnogih od teh eden najbolje prodajanih avtomobilov. V številnih celo najbolje prodajano vozilo. Kot na primer v ZDA.

Masato Katsumata, direktor modela camry pri Toyota Motor nam je na premieri v Šibeniku o limuzini povedal: »Že 17 let zaseda prvo mesto med osebnimi avtomobili. Limuzinski camry je kakor corolla za Američane.«

Camry je v ZDA med kupci priljubljen zaradi več stvari. Ena bistvenih pa je zadovoljstvo nad lastništvom. Toyota Motor Corporation je v zadnji raziskavi namenjeni J. D. Power, kjer so ugotavljali, s kakšnimi težavami v povezavi z vozili se danes ukvarjajo lastniki vozil, izkazala odlično, ko govorimo o zanesljivosti. Lastniki tri leta starih avtomobilov so izpostavili vse manj težav s svojimi vozili. V primerjavi z letom prej se je število napak na vozilih na splošno zmanjšalo za štiri odstotke, Toyota pa je s svojimi modeli, tudi camryjem zasedla kar štiri prva mesta v osmih kategorij.

Foto: Toyota/Camry je postavljen na moderno TNGA platformo. Bolj kot na fizične kupce so se pri Toyoti osredotočili na pravne osebe in flote.

Avensis je bil bolj trendovski

Starejši se boste camryja zagotovo spomnili. Tudi v Sloveniji je bil zelo priljubljen model. Uradno se je sicer iz Slovenije poslovil šele leta 2004, a poslavljanje se je začelo že nekaj let prej. A kaj se je v resnici dogajalo? Zakaj je camry zapustil Slovenijo in Evropo?

No, razlogov je mnogo. Glavni pa je ta, da se je Toyota takratnim evropskim potrebam bolje prilagodila z avensisom kot s camryjem. Avensis je pridobil na velikosti, postal bolj šik in sprejemljiv med evropskimi vozniki. Še posebej v karavanski različici, ki so bile takrat v porastu. Toda za globalne igralce kot je Toyota, so se evropske posebnosti kmalu izkazale za predrage in na koncu je bitko izgubil avensis.

»Moda se hitro menja. Vsaj na vsakih deset let. Športni terenec, karavan ali enoprostorec. Ta vrsta limuzine pa je po vsem svetu stalnica,« pravi Toyotin strokovnjak.

Foto: Toyota/Camry ne bo na voljo kot karavan, bo pa na marsikaterem trgu spadal v davčno najmanj obremenjene modele. Za premikanje namreč skrbi hibridni pogon z 2,5-litrskim bencinskim motorjem.

Ekonomsko zanimiv managerski avtomobil

In za stalnice se očitno vedno najdejo kupci. Tudi v Sloveniji. Blaž Kotnik, produktni strokovnjak pri podjetju Toyota Slovenija je pojasnil, kdo bo camryja kupoval pri nas: »V Sloveniji je nekaj kupcev, ki so veliki ljubitelji tega avtomobila in ga že vsa ta leta čakajo. Drugi pa prihajajo iz skupine srednjih menedžerjev, kjer si želijo stroškovno učinkovit avtomobil, ki je ekološko ozaveščen, s hibridnim pogonom. Predvsem pa so zelo pomembni, to velja za vsako podjetje, nizki stroški vzdrževanja.«

Camry je z zadnjo generacijo vsekakor ohranil Toyotino odgovornost do čistega okolja. Je izključno hibridni, ni pa več toliko nevpadljiv in zadržan. Skratka, ni več zadrto dolgočasen. Vožnja s camryjem ni več le delovna obveznost. Lahko je celo užitek. Da je camry tak, je zaslužna karizmatična oseba Akio Toyoda, ki je svoje prelomno vodilo, nič več dolgočasnih avtomobilov, izjavil prav na premieri tega camryja.

Prodajne številke v ozadju

»Poleg tega je izjavil, da je ta avto seksi,« še pravi Katsumata. Camry v Evropo prihaja znova, ampak brez velikih ambicij. Vsaj tako se zdi. Z 12 tisoč primerki.

Foto: Toyota/Gre za osmo generacijo tega modela, za katerega pri Toyoti trdijo, da združuje dinamične vozne lastnosti, privlačno obliko, kakovostno izdelavo ter uporabniku prijazno tehnologijo.

Zakaj ne tudi enoprostorec?

Naš hišni strokovnjak Andrej Brglez je želel na camryjevo in Toyotino zgodbo pogledati še nekoliko drugače: »Toyota je globalno gledano največji svetovni avtomobilski igralec. Camry pa je Toyotin model, ki očitno mora biti prisoten na vseh svetovnih trgih. In zato v Evropo prihaja z namenom, da je prisoten tudi tukaj. Toyotinega sogovornika smo izzvali, zakaj ne bi v Evropo pripeljali tudi kakšnega enoprostorca, če bodo camryjev pripeljali le 12 tisoč. Trg z enoprostorci v ZDA še živi. V Evropi bi 12 tisoč enoprostorcev prav gotovo hitro prodali. No, zakaj torej ne?«

Katsumata pravi: »Enoprostorci v segmentu C so bili nekoč zelo modni. Začelo se je z Renaultovim scenicom. Veliko ljudi s predšolskimi otroki ali šolarji je s pridom uporabljalo to vrsto enoprostorca, navadno z dvema otroškima sedežema. Danes ta velikost enoprostorca na evropskem trgu ni več tako modna. Izdelujemo značilno škatlast model, kot je VW touran. Na Japonskem je zelo uspešen. Izvoz pa je druga zgodba. Na trg osrednjega modela zelo vpliva cena. Z modelom segmenta C imamo težave, ne da bi ga izdelovali v Evropi.«

Toyota camry - 2019 - prva vožnja nove generacije