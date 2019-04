Foto: MMC RTV SLO

Strokovnjaki ugotavljajo, da so k porastu zanimanja za električna kolesa močno pripomogle spremenjene vremenske razmere z bolj suhimi in toplejšimi zimami, ki so precej podaljšale kolesarsko sezono. V Nemčiji se je prodaja električnih koles med vsemi kolesi leta 2018 v primerjavi z letom poprej povečala kar za 36 odstotkov, kar pomeni, da so lansko leto v tej državi prodali 980 tisoč električnih koles.

To pomeni, da je bilo električno skoraj vsako četrto prodano kolo, saj so lani zasedla 23,5-odstotni prodajni delež. V skladu z napovedmi naj bi se delež električnih koles srednjeročno povečal na 30 odstotkov, dolgoročno pa vsaj na 35 odstotkov. V Nemčiji so lani sicer prodali 4,18 milijona koles vseh vrst.

Foto: Arhiv Kinazo

Pomoč države

Podobno rast so zabeležili tudi na Nizozemskem, kjer so lansko leto prodali 38 odstotkov več električnih koles kot leta 2017, prodajna številka v tej tradicionalno kolesarski državi pa se je ustavila pri 409.400 električnih kolesih. Kot beleži sekcija za kolesarstvo pri nizozemskem industrijskem združenju RAI, se je delež električnih koles v prodaji koles z 31 v enem letu povečal na 40 odstotkov.

Švedska tudi beleži porast prodaje električnih koles. Leta 2018 so namreč zabeležili 51-odstotno povečanje prodaje električnih koles na okrog 100 tisoč enot, k čemur je s subvencijami pripomogla tudi švedska vlada.