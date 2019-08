Foto: Reuters

Iz sveta prihajajo novice o nevarnih nesrečah električnih skirojev, a ne glede na to, kako gledate nanje, zaradi svoje praktičnosti in sorazmernega udobja postajajo vse bolj priljubljeno alternativno prevozno sredstvo prav za kratke skoke po središčih mest. In ob tem marsikomu tudi olajšajo ekološko vest, saj veljajo za do okolja prijazno prevozno sredstvo. Vendar pa, kot kaže študija, to ni vedno povsem res.

Raziskovalci se namreč niso osredotočili zgolj na izpuste, ki jih preračunano glede na vire pridobivanja elektrike proizvedejo uporabniki električnih skirojev, ampak tudi okoljski vpliv materialov, iz katerih so narejeni, dostavo od proizvajalca do kupca, načine, na katere jih upravljajo družbe, ki jih oddajajo v najem, in podobno.

Foto: EPA

Uporaba zahteva premislek

Izkazalo se je, da električni skiroji sami po sebi zares porabijo malo energije, zato njihova neposredna uporaba nima velikega vpliva na okolje, drugače pa je z njihovo proizvodnjo, ki z materiali in proizvodnimi postopki precej obremenjuje okolje. Poleg tega tudi vozila družb za izposojo električnih skirojev, s katerimi opravljajo logistiko, v zrak izpuščajo precej škodljivih plinov, gledano neposredno ali posredno, če so ta električna.

Raziskovalci so preverili tudi to, kako bi uporabniki električnih skirojev opravili pot, če teh ne bi bilo. Skoraj polovica jih je povedala, da bi hodili ali se peljali s kolesom, dobra tretjina pa bi se peljala z avtomobilom. Študija je pokazala tudi, da sta hoja ali kolesarjenje skoraj vedno do okolja prijaznejša od električnih skirojev, tudi če kolesar uporabi električno kolo. Uporaba avtomobila seveda okolje obremenjuje bolj od električnega skiroja, a tudi zanj je alternativa, saj se je izkazalo, da so na frekventnih relacijah, ko so v glavnem polno izkoriščeni, od električnih skirojev do okolja lahko prijaznejši celo mestni avtobusi.