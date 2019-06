Foto: MMC RTV SLO/KIA

Gre torej za precej nizkega križanca, ki si podvozje z medosno razdaljo 2.650 milimetrov deli s petvratnim ceedom, razlikuje pa se po večjih sprednjih in zadnjih previsih, 26 milimetrih pribitka pri širini, večjih kolesih, predvsem pa po 42 milimetrov večji oddaljenosti dna od tal, ki se giblje med 174 in 184 milimetri. S 4.395 milimetri je xceed tudi 85 milimetrov daljši od ceeda, z višino 1.490 milimetrov pa se nadenj dvigne za 43 milimetrov. Po drugi strani je za 155 milimetrov nižji od sportagea.

Tako kot ceed tudi xceed potnikom ponuja prostorno notranjost, a jim z večjo višino sedežev tudi olajša vstopanje, s precej strmo zasnovanim zadkom pa vsem zagotavlja tudi dovolj prostora za glave. Ureditev voznikovega delovnega prostora je ob tem bolj ali manj enaka tisti, ki jo poznamo iz ceedov, kar pomeni tudi solidno povezljivost. S 426 litri je xceedov prtljažnik za 31 litrov večji od tistega v peterovratnem ceedu, z zlaganjem zadnje klopi v razmerju 40:20:40 pa ga je mogoče povečati na 1.378 litrov.

Foto: MMC RTV SLO/KIA

Inženirji so modificirali tudi prednje blažilnike, ki so bolj naklonjeni vožnji po bolj grobih cestah, nekoliko večji masi avtomobila so prilagodili tudi odzivanje motorjev, zagotavljajo pa tudi, da enako natančen ostaja volan, na najmanjšo mero pa so zmanjšali tudi nagibanje karoserije. Pod motornim pokrovom je nabor turbobencinskih motorjev T-GDI z delovnimi prostorninami 1,0, 1,4 in 1,6 litra in močmi med 120 in 204 'konji', prav tako pa tudi 1,6-litrski turbodizelski motor z močmi 115 in 136 'konjev'. Pozneje pridejo še 48-voltni blagi hibridi in priključni hibrid.

Kia bo začela xceed avgusta izdelovati v slovaški tovarni v Žilini, prodaja pa bo stekla jeseni.