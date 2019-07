Prvi model hrošča so nehali izdelovati leta 2003, v Sloveniji so zadnje prodali leta 1996, se spominja Jože Felicijan - Speedy. Foto: AP

Nemški avtomobilski velikan je konec proizvodnje ikoničnega modela zaznamoval v Puebli, kjer so avto proizvajali zadnjih 40 let. Model je močno zaznamoval ameriško popularno kulturo in dosegel zvezdniški status zahvaljujoč vlogam v filmih Herbie in Love Bug (Ljubezenski hrošč).

"Nemogoče si je predstavljati Volkswagen brez hrošča," je dejal predsednik in izvršni direktor Volkswagnove skupine v Ameriki Scott Keogh. "Čeprav je prišel čas, bomo v Volkswagnu vedno cenili vlogo, ki jo je imel avto pri evoluciji naše znamke," je dodal.

Najnovejša različica beetla. Foto: AP

Model, ki se ga je prijel vzdevek hrošč, je bil na severnoameriški trg iz Nemčije prvič pripeljan leta 1949. V ZDA so jih prodali skoraj pet milijonov, kar predstavlja okoli četrtino prodanih modelov po vsem svetu, so zapisali pri Volkswagnu. V nemškem velikanu so sicer prodali 21,5 milijona hroščev.

Nemci so konec 90. let prejšnjega stoletja predstavili nov model hrošča in jih do leta 2010 prodali 1,2 milijona, vmes pa so leta 2003 nehali izdelovati prvotno različico. Aktualna tretja generacija hroščev je zaživela leta 2011.

Hrošč je imel motor zadaj in zračno hlajenje. Foto: AP

"Vse, kar imata hrošč in beetle skupnega, je ime"

Kot nam je v pogovoru pojasnil predsednik kluba ljubiteljev hroščev Jože Felicijan - Speedy, so v Sloveniji zadnje "prave" hrošče prodali leta 1996. Pri tem pa poudarja, da se je proizvodnja hroščev že davno končala (kot je znano, so prvotno različico nehali izdelovati leta 2003), saj sam beetla, torej novejšo različico hrošča, šteje za čisto drug avto.

"Vse, kar imata skupnega, je ime," poudarja in v smehu dodaja, da je nova različica popolnoma drug avtomobil, ki mu manjka tisto, zaradi česar je bil hrošč "ljudski avto" ‒ da si ga lahko kadar koli "popravil" s kosom žice, ženskimi najlonkami in kladivom.

