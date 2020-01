Foto: MMC RTV SLO/Morgan

S tem se bo končalo obdobje tradicionalne jeklene šasije, ki je bila za osnovo Morganovih modelov več kot osem desetletij. Leta 1936 so jo namreč zasnovali za prvi Morganov model s štirimi kolesi 4-4, potem pa so na njej nastali skoraj vsi ključni modeli, razen znamke. V modificirani različici jo še danes imajo morgani 4/4, Plus 4 in V6 roadster.

Morgan sicer novo šasijo že uporablja, saj je osnova morganu plus six, ki je naletel na dober odziv javnosti.

Foto: MMC RTV SLO/Morgan

Manj kot cent

Nova aluminijasta platforma je dvakrat trdnejša od Morganove starejše aluminijaste platforme, ki jo imata morgana aero 8 in plus 8 druge generacije. S tehničnimi rešitvami je inženirjem uspelo njeno maso zmanjšati celo na 97 kilogramov, kar seveda ugodno vpliva tudi na skupno maso na njej zasnovanih avtomobilov.

Foto: MMC RTV SLO/Morgan

Pri Morganu sicer niso povedali, kdaj v letošnjem letu bodo dokončno prešli na aluminijasto karoserijo. Nekaj časa bodo avtomobile še izdelovali na obeh platformah, zato lahko še nekaj časa na račun pridejo tudi tisti, ki si želijo novi morgan z jekleno šasijo.