Agencija za varnost prometa želi poskrbeti za še boljšo vidnost otrok na cesti in njihovo večjo varnost, zato je za letošnji prvi šolski dan poskrbela za prav posebno akcijo s sloganom #VarnoVŠolo, katere osrednji simbol so rumeni baloni, ki bodo voznike opozarjali na prisotnost otrok na cesti. Foto: AVP

Agencija za varnost prometa (AVP) je v akciji #VarnoVŠolo poskrbela, da bodo prvošolčki letos še posebej dobro vidni. Osrednji simbol akcije so rumeni baloni, ki bodo voznike opozarjali na prisotnost otrok na cesti.

Svojo podporo akciji je z nastopom v videu prispeval tudi slovenski državni vrh, v katerem so predsednik vlade in drugi vidni politiki pospremili prvošolčke od doma do vrat šole.

Prva šolska pot se za vedno vtisne v spomin

Marjan Šarec, predsednik vlade, ki je prvošolko pospremil čez prag domače hiše, tako pravi: »Pot v šolo je ena najpomembnejših poti, ker je nov začetek. Čeprav jih potem v življenju prehodimo še nešteto, se nam prva šolska pot za vedno vtisne v spomin. To je pot, na katero se prej ali slej podamo sami - takrat spoznamo, da smo del celote. Vsi potujemo na različne načine in različno hitro.«

Agencija svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu. Foto: AVP

Pot spoznavanja pravil

Dejan Židan, predsednik državnega zbora, je otroke posedel v šolski kombi in nadaljeval Šarčeve besede: »In tako postane šolska pot pomembna pot spoznavanja pravil, zlasti pa, kako po njih živeti in se po njih ravnati. Včasih pozabimo, da se v šoli naučimo mnogo več od modrosti zapisanih v knjigah. Spoznamo lahko, kako pomembno je sodelovanje in kako pomemben je vsak posameznik. Sami zmoremo narediti veliko, skupaj zmoremo narediti več.«

Poti in ceste morajo biti varne

Alenka Bratušek, podpredsednica vlade in ministrica za infrastrukturo, je prvošolčka do šole pospremila peš: »Naš cilj je, da skupaj naredimo poti in ceste bolj varne. Ne sprašujmo se, kako visok je ta cilj - treba ga je doseči. In pri doseganju tega cilja je pomemben prav vsak izmed nas. Pred nami pa so tudi drugi pomembni izzivi: avtomobili morajo postati bolj čisti in bolj varni, ceste udobnejše in sodobnejše in naše poti varnejše in trajnostno naravnane. Vse to šteje, a ključno razliko na cesti naredimo sami - kot pešci, kolesarji ali vozniki.«

Vozniki, na cesti bodite previdni in strpni, starši in skrbniki pa morajo biti s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor. Foto: AVP

Otroške glave so polne raznih pravil

Jernej Pikalo, podpredsednik vlade in minister za izobraževanje, znanost in šport, je otroke pričakal v šoli: »Do bolj varnih poti v šolo pridemo tako, da smo bolj obzirni, pozorni in seveda tovariški do drugih. Upoštevanje pravil je seveda ključno, a otroške glave so seveda polne tudi drugih pravil in vseh ostalih obveznosti, ki jih imajo, ampak na srečo tudi zabavne vsega tistega, česar se v šoli veselijo.«

Težka naloga za šolarje

In še Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, ki je zaključil obisk šole na prvi šolski dan in šolarjem povedal: »Niste sami. Tu smo zato, da vam pomagamo - ne samo na prvi šolski dan, ampak na prav vse dni v letu. Vendar brez vas ne bo šlo. Naši šolarji morajo znati prometna pravila vsak dan, tudi, ko so zaspani, ko zamujajo v šolo, ko so zaljubljeni, ko je slabo vreme in, ko posije sonce. To je težka naloga. Pazimo na njih, da bodo vedeli, da niso spregledan del velike skupine, ki se trudi doseči pomemben cilj - večjo varnost v prometu.«

Akcijo je podprl tudi slovenski politični vrh. Foto: AVP

Rumen balonček za vsakega, ki se prvič podaja v šolske klopi

Pri AVP opozarjajo: Začetek šole pomeni tudi več otrok na cesti, ko je nujna še večja pazljivost vseh udeležencev v prometu. Otroci spadajo med najbolj ranljive udeležence v prometu, saj so manjši in v prometu slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila.

Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.« Zato so na Agenciji za varnost prometa skupaj s partnerji med prvošolčke razdelili 20.840 rumenih biorazgradljivih balonov, po enega za vsakega prvošolčka v Sloveniji. Vozniki, če boste v zraku opazili rumen balon, bodite še posebej previdni!