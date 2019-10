Glavna novost, ki jo prinaša Mazdina tehnologija, je sistem kompresijskega vžiga, imenovan Spark Controlled Ignition, pri katerem se mešanica bencina in zraka spontano vžge pod pritiskom bata. Nova vrsta motorjev ohranja vžigne svečke, ki omogočajo delovanje pod določenimi pogoji, denimo pri nizkih temperaturah. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

"Kakšen motor ima vaš novi avto? Električnega? Res je, da gremo v to smer, a smo še daleč od tega, da bo množicam električen motor smiseln in racionalen," se sprašuje urednik Avtomobilnosti Miha Merljak. Še posebej občutno je to na bolgarskem podeželju, kjer je veliko bolj tehtno vprašanje, ali naj ima avto bencinski ali pa dizelski motor? Prav tam smo preizkusili Mazdin revolucionarni motor.

Prednosti enega in drugega

No, pri Mazdi trdijo, da imajo motor, ki se vrti kot bencinski motor in hkrati nudi vse prednosti dizelsko gnanih avtomobilov.

Dimitrij Vušnik, vodja komunikacije pri podjetju Mazda Slovenija je za oddajo Avtomobilnost razložil: "Tudi v našem novem motorju imamo kompresijski vžig, ki pa ga nadzorujemo s pomočjo vžigalne svečke. Zakaj smo v igro vnesli vžigalno svečko? Enostavno zato, da lahko nadzorujemo točno točko vžiga. Zdaj vžgemo mešanico ravno takrat ko mi to želimo."

In kdaj je to?

"Malo pred samim samovžigom. Da lahko to naredimo, pa smo motorju dodali štiri tipala. Za vsak valj svoje tipalo. To tipalo v realnem času in izjemno pogosto odčitava vrednosti tlaka v vsakem valju posebej.

Ključnega pomena pri tem je ravno energijska mešanica."

Ključna je vitkost

Še bolj podrobno nas je bistvu motorja približalk Heiko Strietzel, menedžer na področju pogonov pri Mazda Motor Europe: "Vitkost vedno pomeni manj. To želimo doseči. Manj izpustov CO2. Če vlijemo manj goriva v nekaj vitkega, je pri enaki zmogljivosti poraba goriva manjša."

Omenil je tudi ognjeno kroglo. "Ognjena krogla je pomembna, saj z njo nadziramo, kdaj pride do kompresijskega vžiga. Vitko mešanico stisnemo tik do roba, kjer se še ne vžge. Temperaturo in tlak nadziramo v vsakršnih okoliščinah. Zato potrebujemo nekaj, kar mešanico privede do vžiga. Uporabili smo svečko in atome goriva okrog nje. S to neznatno energijo takoj privedemo zgorevalno komoro do razmer, potrebnih za vžig. Hitro in čisto."

Lahko je umirjen ali pa zelo živahen

Najpomembnejšo značilnost tega motorja lahko potrdimo že po prvih testnih kilometrih.

Vušnik pravi: "Ta motor združuje varčno izrabo goriva dizelskega motorja, na drugi strani pa ima vseeno veselje do vrtenja in posledično čistejši izpuh bencinskega motorja. Stranka, ali pa lastnik, voznik vozila tega način delovanja med uporabo vozila sploh ne bo opazil."

Kaj pravi znani profesor?

In na tej tehnični delavnici smo govorili tudi s profesorjem Dr. Jamesom Turnerjem, profesorjem na univerzi v angleškem mestecu Bath, po statistikah eno najboljših univerz na svetu. Angleški gospod se rad pohvali, da ni samo akademik, ampak, da ima praktične izkušnje. Deloval je v Lotusu, Jaguar Land Roverju, bil pa je tudi v motorističnih vodah, pri slovitem Nortonu.

V našo kamero nam je povedal vrsto močnih misli. Zakaj bencinski motorji v zadnjo plat brcajo električne avtomobile?

"Proizvodnja je poceni. Narejen je iz aluminija, železa in plastike. V njem ni nič dragega, niklja, litija, disprozija in redkih zemeljskih elementov, ob katerih se nam zaplete jezik. Izdelava je poceni. Samo vlijemo ga. Po 130 letih ga znamo nadzorovati. A vendar, čeprav bi prepoznali delovni postopek, bi prepoznali le to. Danes je to neverjetna mehatronska naprava. Vsebuje zapletene nadzorne sisteme. Ta je prvi na svetu. Ima pretvornik tlaka, ki pove sistemu za upravljanje motorja, kaj se dogaja v vsakem trenutku zgorevanja. Sistem potem vse nastavi, kot je treba."

Glavni je motor

In čeprav so rotacijski motorji v običajnih avtomobilih izgubili vse možnosti, da bi jih kdo kupil, pa bo Mazda svoje superiorno znanje ponovno uporabila tudi v dobi elektromobilnosti.

Profesor pravi: "Zgodi se nekaj zanimivega. Poraba goriva ni strašna, če vozite z najboljšim izkoristkom. Sicer je res velika. Če vozite učinkovito, pa je zelo ugodna. Potem lahko primerjate prednosti. Motor je kompakten. Zaradi majhne inercije komaj kaj vibrira ob vžigu in ustavitvi. Majhen je. In lahek. Masa, vgrajena v avtomobil, je torej majhna. To je zelo pomembno za doseg, saj maso vozite s sabo."

In kaj je najbolj bistveno pri tem?

"Nadzor ima motor, ne voznik."