Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

Samo takšne oznake so vsi Peugeotovi osebni avtomobili nosili vse do tedaj, ko so se jim leta 2005 s peugeotom 1007 pridružile še štiri številčne oznake z dvema ničlama, ki so leta 2013 s peugeotom 2008 začele označevati križance.

Peugeot 201 je bil poleg tega kot prvi cenovno dostopen serijski avtomobil opremljen s posamičnima obesama prednjih koles, k njegovemu uspehu pa je pripomoglo tudi dejstvo, da je bil na voljo v številnih različicah.

Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

Kupci so si ga namreč lahko omislili kot kupe, limuzino, kabriolet, kombi, kupe s platneno streho, poltovornjak in še marsikaj drugega. Motorno paleto sta ves čas tvorila 1.307-kubični bencinski štirivaljni motor z največjo močjo 21 kilovatov in 1.465-kubični bencinski štirivaljnik z največjo močjo 28 kilovatov.

Foto: MMC RTV SLO/Peugeot

Dobro se je obnesel tudi v avtomobilskem športu, kar je dokazala zmaga na rallyju Monte Carlo spomladi 1932. V tridesetih letih je igral tudi vlogo nekakšnega nosilca podobe francoske avtomobilske tovarne, saj je bil zelo uspešen. Kljub kriznim časom so ga namreč med letoma 1929 in 1937 izdelali kar v več kot 140.000 primerkih.