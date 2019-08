Foto: MMC RTV SLO/rFpro

S simulacijsko programsko opremo Ground Truth lahko namreč natančno preskusijo, kako vozila zaznavajo okolico in se nanjo odzivajo. S pomočjo takšne programske opreme bodo lahko zakonodajalci oblikovali postopek za preverjanje določenega avtonomnega vozila v povsem virtualnem okolju in ga odobrili kot varnega za uporabo v vsakdanjem prometu. Podobne tehnike sicer kot pripomoček pri preverjanju varnosti novih vozil uporablja agencija EuroNCAP.

Kot je povedal tehnični direktor podjetja Chris Hoyle, se razvoj večine avtonomnih sistemov že zdaj začne s simulacijami v idealnem navideznem okolju, s pomočjo katerega ocenijo algoritme in kontrolne sisteme v vozilu, a takšno preverjanje ne upošteva omejitev posameznih tipal. Z njihovo simulacijsko programsko opremo se oddaljujejo od idealnega okolja in omogočajo tudi preverjanje odzivanja tipal na nepravilnosti, kakršne so slabi svetlobni pogoji ali odsevi stekel na okoliških stavbah, s čimer poskušajo kar se da zmanjšati možnost katastrofalnih napak.

Razvoj postopkov za učinkovito preverjanje delovanja sistemov za avtonomno vožnjo v navideznem okolju je pomemben tudi zato, ker bodo prometni zakonodajalci v prihodnosti najverjetneje zahtevali, da se avtonomne avtomobile temeljito preskusi v simuliranem okolju, preden jih bodo dejansko spustili na ceste.

Ker je za preskuse avtonomnih sistemov potrebno veliko prevoženih kilometrov, bo simulacijska oprema dobrodošla tudi za same proizvajalce, ki se bodo z njo lahko v veliki meri izognili stroškom, ki jih prinašajo testne vožnje v realnem prometu mestnih in podeželskih cest, avtocest in množice drugih okolij, kjer bi se v svoji življenjski dobi lahko znašlo avtonomno vozilo.