Kot pravijo pri Rolls-Roycu, je Tokio mesto nasprotij, ki vedno preseneča in navduši s kontrasti in postolovščinami, ki ga delajo enako formalnega kot tudi igrivega. Kot takšen se jim je Tokio zdel izvrstna kulisa za modele dawn, wraith in ghost s temno interpretacijo black badge, ki se imenitno zrcali v drznih ultra-modernih pročeljih in avanturističnem značaju historičnih predelov Tokia. Kot takšen je bil Tokio tudi dobro izhodišče za tri mednarodno priznane fotografe, ki so vsak posneli osemnajst fotografij, na katerih so avtomobil in njegov odnos do mesta videli s svojimi očmi.

Japonski fotograf Yoshifumi Ogakawa se je na rojstno mesto ozrl s svežim pogledom in wraith black badge najprej postavil v bleščeče okolje Ginze, potem pa je wraith in ghost popeljal po vzdignjenih tokisjkih avtocestah in čez "mavrični most" z nebotičniki v ozadju.

Britanski fotograf Mark Riccioni je najprej dawn black badge odpeljal v središče tehnologije in računalniških iger Akihabara, kjer so neonske luči poudarile njegovo rdečo barvo, potem pa se je podal med speče industrijske velikane na umetnih otokih v Tokijskem zalivu. Fotografsko potovanje je ob vzhajajočem soncu zaključil v rezidenčnem okolju imenitnega in premožnega predela Nakameguro, kjer je doma tokijska ulična moda.

Singapurski fotograf Darren Chan, ki je odrasel v bleščečem okolju azijske metropole Singapurja, se je najprej podal v živahno okolje predela Shinjuku, kjer je wratih black badge izpostavil kot "črnega žrebcana polju električnih svetilk". Potem je na dinamično naravo avtomobila opozoril v okolju avtocest, ki vodijo preko Tokijskega zaliva. Jutranji mir je prišel do izraza v legendarnem okrožju Daikoku Futo, potovanje pa se je v jutranjih urah zaključilo v brezčasnih odprtih tržnicah okrožja Tsukiji.