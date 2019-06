V Sloveniji in tudi svetu veljajo stereotipi, ki so povezani z vožnjo z avtomobilom. Foto: Miha Merljak, MMC RTV Slovenija

V zadnji anketi Avtomobilnosti smo vas spraševali, ali menite, da ste dobri ali slabi vozniki. V različnih debatah pogosto velja mnenje, da smo Slovenci sami dobri vozniki.

Nič drugače ni bilo tokrat, saj vas je 85 odstotkov odgovorilo, da menite, da ste dobri vozniki, le 15 odstotkov pa vas je bilo do svoje vožnje kritičnih. Tako kot ni bilo nič drugače, da se radi pritožujemo nad vožnjo drugih.

Skrbno smo prebrali komentarje in ugotovili, da morda Slovenci niti nismo tako dobri vozniki, kot kažejo rezultati naše ankete.

Seznam napak, ki jih delamo Slovenci za volanom

Eden izmed komentatorjev je naštel, kaj vse ga moti na naših cestah pri drugih voznikih: Imajo vklopljene smernike, ko čakajo dve minuti na zeleno v križišču, speljejo na semaforju po desetih sekundah, ko se prižge zelena luč, držijo volan z obema rokama tako močno, da jim roke pomodrijo, med vožnjo so v popolnem krču in jih je strah vsega, ko zapade nekaj snežink na avtocesti vožnjo upočasnijo na 40 km/h, enako velja za dež. Na avtocesti ne uporabljajo smernikov (ženske), na avtocesto se vključujejo pri 40 km/h, prehitevajo po prehitevalnem pasu in nato besno zavirajo tik pred izvozom ali pa bivakirajo na prehitevalnem pasu pri 97 km/h. Tudi taki so, ki potem ko opazijo avto na odstavnem pasu, v paniki zavirajo na 40 km/h.

Foto: BoBo/Nekatere raziskave so pokazale, da je verjetno, da v prometni nesreči umre moški voznik, veliko večja, kot da umrejo v prometni nesreči ženske voznice.

Kam na lestvici bi se postavili?

Komentar na zastavljeno anketno vprašanje nam je podal hišni strokovnjak za varnost Andrej Brglez, ki pravi, da je zastavljeno vprašanje, ali zase menite, da ste dober voznik, seveda skrajno posplošeno in poenostavljeno, a po drugi stani prav za to tudi privlačno: "Naj nas vprašanje zaradi preprostosti pritegne ali odvrne, če se odločimo nanj odgovoriti, se moramo v razmisleku vsaj za hip ustaviti in premisliti, kam na lestvici bi se postavili. To je že samo po sebi koristno, saj je promet okolje, kjer se dnevno srečujemo z napakami drugih, ki jih praviloma hitro in ostro obsodimo, svoje, naj jih bo veliko ali malo, pa radi spregledamo ali kako drugače relativiziramo in opravičimo."

In tako po besedah Brgleza pridemo do bistva, ki je tokrat bolj kot samemu izsledku namenjen našemu osebnemu razmisleku, kje na tej navidezni lestvici vozniškega obnašanja v primerjavi z drugimi menimo, da smo: "Zgovoren pa se mi v tem pogledu zdi tudi anonimni komentar, ki pravi, jaz sem slab voznik, ki se čuti ogrožen od "dobrih" voznikov."

Kako dober voznik je vaš partner?

Prav zato smo se na Avtomobilnosti odločili, da naredimo dopolnitev pretekle ankete in vas zato sprašujemo o vožnji drugih, vaših partnerjev: Ali menite, da je vaš partner dober ali slab voznik?

Zanimivi so podatki o raziskavi, narejeni v Veliki Britaniji, ki jo je izvedla največja zavarovalniška hiša v Združenem kraljestvu Aviva, v kateri so ženske voznice priznale, takih je več kot polovica, da imajo občutek, da so med vožnjo partnerji nervozni in pod stresom. Na drugi strani je le vsak deseti moški odgovoril, da vozi previdneje, če v avtu skupaj z njim potuje partnerica. Devet odstotkov moških je takih, ki ne dovoli partnerici voziti avtomobila. 26 odstotkov teh voznikov meni, da je avto preprosto preveč zmogljiv, da bi ga vozila partnerica, petina jim ne zaupa voziti avta na podlagi izkušenj, 16 odstotkov jih meni, da ne znajo parkirati. Na drugi strani 13 odstotkov ženske meni, da je njihov partner pretirano samozavesten med vožnjo, vsaka deseta pa pravi, da njen partner vozi prehitro.

Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak/Kakšno mnenje imate o partnerju kot vozniku? Zaupajte nam v anketi.

Moški za volanom na poti na dopust

Raziskava še razkriva, da moški pogosteje kot ženske vozijo na daljših poteh in tudi v slabem vremenu. Raziskovalci menijo, da bi si morali vozniki in voznice redno deliti volan avtomobila, saj tako oboji pridobivajo izkušnje v vožnji in ohranjajo svoje znanje vožnje in obvladovanja avtomobila. Moški bi morali bolj zaupati voznicam, saj številni statistični podatki kažejo, da so ženske varnejše voznice od moških, saj so udeležene v manj nesrečah.

Ženske so varnejše voznice kot moški. Zaradi njih so ceste varnejše, mrtvih v prometu pa je manj. Tako je izsledek raziskave pred dvema letoma izpostavila evropska komisarka za transport Violeta Bulc.

"Mladi vozniki, še posebej moški, ne predstavljajo nevarnosti le zase, ampak bolj kot vozniki drugih starostnih skupin predstavljajo tudi nevarnost za tiste, ki z njimi potujejo v vozilih," kažejo izsledki raziskave o transportu v Evropski uniji za leto 2016, ki jih je za EurActiv.com komentirala Bulčeva.