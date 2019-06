Foto: Ford

Ravno poletje je čas, ko so avtomobili najbolj izpostavljeni različnim vrstam sončnih krem in podobne kozmetike, ki vsebujejo snovi, kot so etanol ali titanov oksid, ki slabo vplivajo na notranjost avtomobila, saj lahko ob stiku reagirajo z materiali in povzročijo hitrejše staranje. S takšnimi izzivi se avtomobilski inženirji neprestano srečujejo in zaščito materialov izboljšujejo predvsem z različnimi nanosi, ki podaljšajo njihovo življenjsko dobo in lep videz.

Kot pravi Mark Montgomery, višji inženir za materiale v Fordovem tehničnem središču za raziskave materialov v angleškem Duntonu, se navade potrošnikov, ko gre za sončne kreme, odganjalce komarjev, razkužila za roke in podobno kozmetiko, neprestano spreminjajo in celo najbolj nedolžno delujoči izdelki lahko povzročijo težave, ko pridejo več stokrat ali celo tisočkrat na leto v stik z materiali v notranjosti avtomobila.

Statistika napoveduje, da bi se lahko prodaja omenjene kozmetike do leta 2024 v primerjavi z letom 2018 povečala kar za šestdeset odstotkov. Problematične so predvsem sončne kreme z visokim faktorjem. Te vsebujejo velike deleže titanovega oksida, ki lahko predvsem ob visokih temperaturah reagira s plastiko in naravnimi olji v usnju. Na materiale lahko slabo vpliva tudi dietiltoluamid, ki je pogosta aktivna sestavina odganjalcev insektov.

Fordovi inženirji sicer avtomobilsko notranjost testirajo pri temperaturah do 74 stopinj, kakršne se, denimo, lahko razvijejo v avtomobilu, ki ves dan stoji na soncu, prav tako pa tudi izpostavljenost sončnim žarkom. Določene predele celo "bombardirajo" s količino ultravijoličnih žarkov, ki je ekvivalentna 48-dnevni izpostavljenosti na najtoplejšem kraju na Zemlji. V skladu z dognanji lahko potem spremenijo kemično sestavo nanosov, s katerimi bolj učinkovito zaščitijo notranjosti avtomobilov.