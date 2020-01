Proizvajalci avtomobilov pletejo vse močnejše vezi s tehnološkimi giganti. Foto: EPA

V Las Vegasu je svoja vrata odprl tehnološki sejem Consumer Electronics Show (CES). Letošnjo razstavo zaznamuje predvsem umetna inteligenca, vse pomembnejšo vlogo v Las Vegasu pa imajo avtomobilski proizvajalci, ki vse bolj postajajo ponudniki mobilnosti in še česa.

V ameriškem volilnem letu pa na CES prevladuje tudi politika. Med drugim je na odprtju nastopila hčerka predsednika Donalda Trumpa Ivanka Trump, ki je načela temo varnosti osebnih podatkov, ki se vse bolj dotika tudi avtomobilov, ki postajajo računalniki na kolesih.

Mercedes je navdih za konceptno vozilo našel v filmu Avatar. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes in Avatar

Enega takih vozil je predstavil prvi mož Mercedesa Ola Källenius. Nemci želijo svoja vozila že dolgo popularizirati tudi prek filmov. V preteklosti so bili uspešni z Jurskim parkom, zdaj sodelujejo z ustvarjalci filma Avatar. Konceptni mercedes-benz vision AVTR concept (Advanced Vehicle Transformation) opisujejo kot "živi organizem", ki se poveže z uporabniki in jim omogoča, da na samosvoj način doživijo svet okoli sebe. AVTR namreč s potnikom, ko se ta z roko dodatke osrednje konzole, vzpostavi biometrično povezavo. Vozilo meri utrip srca potnika oziroma potnikov, ukrivljen modul zaslona pa ustvari slikovno vez potnikov v vozilu z zunanjim svetom. Osvetlitev in drugi elementi v notranjosti spominjajo na domovanje naroda Na'vi iz filma Avatar. Pri Mercedesu so notranjosti električnega vozila s štirimi elektromotorji in baterijo iz materialov, ki jih je mogoče 100-odstotno reciklirati, uporabili veganske materiale in materiale iz recikliranih oblek in plastenk, dno pa so naredili iz naravnega materiala ratana, ki ga je predvsem v Indoneziji v izobilju.

Toyota bo zgradila kar pametno mesto. Foto: Toyota

Pametno mesto

Že nekaj let pomembno vlogo v Las Vegasu igra Toyota, ki je tokrat pokazala pametno mesto pod goro Fudži, kjer bo na 70 hektarjih površine živelo okoli 2.000 ljudi. Prebivalci mesta bodo preizkušali nove tehnologije, med drugim tudi avtonomne avtomobile. V ospredju bodo trajnostni materiali, energijo pa bodo zagotavljale vodikove gorivne celice. Japonci pravijo, da bo tehnologija prevzela večino človekovih opravil. Celo koš za smeti se bo izpraznil sam.

Sony je v središče svojega razstavnega prostora postavil avtomobil. Foto: EPA

Sony je izdelal avtomobil

Če smo podjetje Sony do zdaj pokazali po TV-napravah, prenosnih računalnikih in konzoli PlayStation, pa je japonski gigant iz Tokija presenetil in predstavil kar svoj električni avtomobil vision-S z vgrajenim naprednim sistemom avtonomne vožnje. Izdelali so ga v sodelovanju s podjetji Nvidia, Continental, Bosch, ZF, Qualcomm in nam dobro znanim Magna Steyr, vanj pa vgradili 33 senzorjev, ki zaznavajo ljudi in predmete okoli vozila in tudi v njem. Avtomobil je popolnoma digitaliziran, namesto ogledal ima kamere, zvočnike inovativnega audio sistema so vgradili kar v sedeže. Če bo električni avtomobil, ki od 0 do 100 km/h pospeši v 4,8 sekunde, največja hitrost je 240 km/h, kdaj prišel na ceste, ni znano, verjetno pa bo ljubiteljem video igric na voljo v znani igri GranTurismo Sport.

Samodejna vožnja še ni nared za vsakodnevno uporabo. Foto: Volvo

Vsi še ne verjamejo v avtonomne avtomobile

Zanimivo je, da šef giganta med dobavitelji sistemom avtomobilski industriji, ZF Wolf-Henning Scheider še ne verjame v preboj popolnoma avtonomnih avtomobilov. Njegovo podjetje se zato želi osredotočiti na delno avtomatizirane sisteme, predvsem inteligentne in cenovno dostopne sisteme za pomoč vozniku za širšo javnost. Trenutno največji potencial vidijo v polavtomatskih sistemih. Scheider je dejal, da so za svoj izdelek že prejeli veliko naročilo azijskega proizvajalca avtomobilov, vendar ni pojasnil, kdaj točno in v kakšnem obsegu bi bil sistem, ki med seboj povezuje različne asistenčne funkcije za 2. stopnjo avtonomne vožnje, na voljo. Je pa dejal, da sistem, ki vključuje parkirne sisteme ali sistem vzdrževanja vozila na voznem pasu in pomočnika za samostojno vožnjo v zastojih, ne bi smel biti dražji od 900 evrov.

Virtualni senčnik bi lahko v vozilih opravil klasična senčila. Foto: Bosch

Virtualni senčnik v avtomobilu

Bosch je popolnoma predan umetni inteligenci in se vse bolj iz klasičnega dobavitelja v avtomobilski industriji spreminja v programsko podjetje. Medtem ko naj bi v naslednjih dveh letih na tradicionalnih področjih skrčili število delovnih mest za okoli 3.000, predvsem na področju tehnologije motorjev z notranjim zgorevanjem in krmilnih sistemov za vozila, pa se podjetje močno širi na področju umetne inteligence (AI) in programske opreme.

V Las Vegasu so sicer predstavili zanimiv izum, vizir sestavljen iz mreže prosojnih LCD-zaslonov, ki preprečuje, da bi voznika zaslepilo sonce. Kamera prepoznava mimiko človekovega obraza in spremlja, kako sončni žarki osvetljujejo obraz. Virtualni vizir (Virtual Visor) poleg tega, da blokira sončno svetlobo, hkrati vozniku in sopotniku zagotavlja nemoten pogled na cesto.

Hyundai je pokazal, da utegne razvijati zračno mobilnost. Foto: Hyundai

Hyundai bodo leteli po zraku

Pri korejskem proizvajalcu Hyundai so razkrili, da mislijo tudi na druge oblike mobilnosti, na primer leteče taksije in druge mobilnostne storitve. Do leta 2025 bodo v pametno mobilnost in električne avtomobile, vključno z vodikovimi avtomobili, vložili več kot 50 milijard evrov in razvili vozila, ki bodo vozila po cesti ali letela, predvsem pa bo poudarek na avtonomnih vozilih.

Tudi pri Audiju razmišljajo o času, ko bodo vozila po cesti peljala samostojno, brez voznika. Foto: Audi

3D-merilniki in pametna navigacija

Audi je predstavil številne koncepte in nove tehnologije, vključno s popolnoma avtomatiziranim konceptnim avtomobilom AI: ME, ki smo ga prvič videli na avtomobilskem salonu v Šanghaju 2019. Gre za Audijev prihajajoči mali električni model, ki si bo arhitekturo delil z VW ID.3 in seatom El Born, ki v serijski obliki prihajata na ceste še letos. Pri Audiju so izkoristili priložnost in vozilo pretvorili v avtonomni avtomobil s prostorno bivalno notranjostjo in izvlečnim volanskim obročem. Pri Audiju so predstavili še 3D-zaslon head up, ki so ga razvili v sodelovanju s podjetjem Samsung, na ogled je tudi navigacijski sistem "Intelligent Experience", ki je zasnovan na umetni inteligenci in je prilagojen za samoučenje. Deluje tako, da shranjuje želene cilje, jih poveže z datumom, uro in prometnimi razmerami, ter sam predlaga izbiro najprimernejše poti.

Določene sisteme v hiši bo mogoče upravljati kar iz avtomobila. Foto: Renault

Povezava avtomobila in hiše

Renault je predstavil novo storitev za pametni nadzor ter povezave hiše in avtomobila. Storitev voznikom omogoča različne scenarije nadzora svojega doma prek zabavno-informacijskega sistema v avtomobilih. Na primer, iz svojega vozila lahko ugašajo svetila v hiši, odpirajo in zapirajo senčila, nastavljajo temperaturo ogrevanja hiše, kar s pritiskom na zaslon v vozilu odprejo vrata garaže in prižgejo svetila v garaži. Renault bo novo storitev uvedel na trg že letos, uporabljali pa jo bodo lahko vozniki renaultov, ki imajo vgrajen zabavno-informacijski sistem Easy Link.