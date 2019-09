Slavje se je ob slovenski zmagi tako kot v španski prestolnici razplamtelo tudi v več kot 2.000 km oddaljenem Kisovcu.

V domačem kraju Primoža Rogliča je vzdušje tudi dan po zgodovinskem uspehu še vedno nabito s čustvi. Tritedensko dirko so iz dneva v dan spremljali s stisnjenimi pestmi in s kar malce nervoze, je poročala zasavska dopisnica Radia Slovenija Karmen Štrancar Rajevec.

Rogličevi sokrajani kot pravi navijači pričakujejo vedno več, pa vendar z veliko razuma tudi prihajajoče svetovno prvenstvo.

"Nas stalno razveseli, to je več od pričakovanj, to je uspeh, ki je ponesel slovensko kolesarstvo v svet, tega še ni bilo. Želje so velike, a svetovno prvenstvo je enodnevna dirka in tam je vse mogoče. Ne moremo od njega zahtevati nečesa nemogočega."

"Na jok mi gre. Glejte, res, fant je vreden zlata. Pustimo se presenetiti in upajmo, da bo še višje."

"Ker je v kronometru eden od favoritov, upajmo, da se bo vse izšlo. Naj gre na zmago in mi pričakujemo veliko od njega."

Slovenske zastave so plapolale tudi na samem prizorišču Vuelte. Foto: MMC RTV SLO/T. G.

V Rogliča, danes kolesarskega asa, verjame tudi njegov nekdanji trener smučarskih skokov Zvone Pograjc: "Bil je zelo marljiv, delaven, še vedno najbolj trmast. V kolesarstvu pa je ta pozitivna trma dobrodošla in videti je, da ko ima pred seboj cilj, ga ima ves čas v glavi in ne popušča."

Kisovčani se bodo svojemu junaku kmalu tudi oddolžili s slovesnim sprejemom, s čimer mu bodo izkazali priznanje za njegov uspeh, to pa bo tudi motiv za naprej. Kdaj bo sprejem, trenutno še ni mogoče napovedati. Kot vse kaže, ga bodo slovesno sprejeli v Zagorju ob Savi po končanem svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu, ki se bo začelo na severu Anglije to nedeljo.

V Kisovcu ognjemet v čast Primoža Rogliča

"Nisem še podrobno preučil trase, vendar se mi zdi, da mi ustreza. Dirka bo zelo odprta, težko je izpostaviti favorite, zagotovo pa bo imela Slovenija vidno vlogo. Imamo izjemno reprezentanco," je Primož Roglič podal napoved za špansko Marco pred SP-jem. Vsi španski mediji so se razpisali o Rogliču in Tadeju Pogačarju.

"Prihaja iz majhne Slovenije, ki ima komaj dva milijona prebivalcev, a kopico NBA-zvezdnikov in Jana Oblaka," navaja španski As. "Začel je s smučarskimi skoki, a ko je v Planici grdo padel, je spoznal, da v tej panogi ne bo nikoli najboljši. Kupil si je kolo in ostalo je zdaj zgodovina," je dodal novinar Juanma Leiva.

El Pais je prispevek o Rogliču naslovil z Najbolj mrzli šampion. Novinar piše o tem, da je Roglič zelo zadržan, da novinarji težko iz njega izvlečejo kakšne globlje misli ter da je tudi zasebno bolj tih in da mu slava ne godi.

"Ne počutim se dobro na novinarskih konferencah," je novinarju Carlosu Arribasu dejal Roglič. "Pridem utrujen in nisem razpoložen za velike govore. Tudi smejim se ne veliko, razen na zaprtih zabavah," je pripomnil v smehu.