Nad njenim nastopom na letošnji Evroviziji v Tel Avivu so bili navdušeni le redki. Foto: Reuters

Turneja v sklopu nove plošče Madame X se v New Yorku začenja 12. septembra, in čeprav so vstopnice na prodaj že več kot mesec dni, je še vedno na voljo več sto sedežev ‒ kljub dejstvu, da se 60-letna kraljica popa tokrat osredotoča zgolj na majhna prizorišča, podobna gledališčem, ki imajo zgolj nekaj tisoč sedežev (za primerjavo Madison Square Garden na koncertih sprejme približno 20 tisoč ljudi).

Še vedno so na voljo tako cenejše vstopnice kot tudi tiste za najbolj goreče oboževalce, katerih cene presegajo tudi 350 dolarjev za vstopnico.

Po poročanju tujih medijev je na turneji Rebel Heart Tour leta 2015 in 2016 s prodajo vstopnic zaslužila 170 milijonov dolarjev, nastopala pa je na prizoriščih, od katerih so nekatera sprejela tudi več kot 30 tisoč poslušalcev.

Foto: Reuters

Promotorji turneje sicer poudarjajo, da so vstopnice še vedno na voljo, ker so ravno zaradi velikega povpraševanja seznamu dodali še nekaj koncertov. Po njihovih besedah so zaradi tega zgolj v New Yorku dodali še deset koncertnih večerov, skupno jih je tako 17, vendar nobeden izmed njih še zdaleč ni razprodan ‒ tudi otvoritveni 12. septembra ne.

Od prodaje vstopnic pričakovala več

"Kar veliko pove, da koncerti, ki sprejmejo približno dva tisoč poslušalcev, še niso razprodani," je za tuje medije pojasnil vir. "To zagotovo ni uspeh, ki si ga je želela."

Plošča Madame X sicer izide 14. junija in bi lahko spodbudila prodajo, čeprav se nobena izmed petih pesmi, ki jih je predstavila pred izidom plošče, ni uvrstila na lestvico Billboard Hot 100 skladb.

Na Evroviziji ni navdušila

Kar nekaj kritik je prejela tudi po nastopu na Evroviziji, ki ga je slovenski komentator Andrej Hofer pospremil z besedami: "Zdaj vem, zakaj je za prvo pesem izbrala tisto z naslovom Like A Prayer. Po tonaliteti sodeč bi kakšna molitev pa morda le pomagala."

Nastop, s katerim naj bi zaslužila 1,5 milijona dolarjev, je začela z uspešnico Like A Prayer, zapela pa je tudi skladbo Future iz prihajajočega albuma, a tako glasbeni strokovnjaki kot laiki so se strinjali, da je kraljica popa "fušala".