Foto: AP

Single, ki ga je napisala za skupino The Rembrandts, je postal ena najbolj prepoznavnih naslovnih skladb z malih zaslonov vseh časov. Willisova je tudi soavtorica uspešnic skupine Earth, Wind & Fire September in Boogie Wonderland, lani pa so jo sprejeli v dvorano slavnih.

Willisova je bila rojena v Detroitu, domu legendarne založbe Motown, katere studie je Willisova med odraščanjem obiskovala vsak konec tedna. Kot je povedala lani za New York Times, je prav zato postala tekstopiska.

Willisova je bila znana po svojih vpadljivih opravah in asimetrični pričeski. Foto: AP

A kljub temu da je spisala glasbo in besedila za vrsto uspešnic, med drugim za Pointer Sisters, Pet Shop Boys in Dusty Springfield, se Willisova nikdar ni naučila igrati nobenega instrumenta. "Nenehno slišim melodije," je povedala. "Vedno pravim – če bi crknil, bi lahko napisala melodijo po zvoku trupla, ki pade na tla."

Alleejina Čudežna dežela

Willisova je študirala novinarstvo na univerzi v Wisconsinu, leta 1969 pa se je preselila v New York, kjer je začela delati kot piska reklamnih besedil za založbi Columbia in Epic Records. Leta 1972 je presedlala na glasbo in pisanje glasbenih besedil.

Njene uspešnice so prodale več kot 60 milijonov plošč po vsem svetu. Zanje je osvojila dva grammyja, enega za glasbo iz filma Policaj z Beverly Hillsa, drugega pa za film Barva škrlatna. Leta 1995 je bila nominirana za emmyja za I'll Be There for You.

Willisova je bila samooklicana ljubiteljica kiča, ki se je rada oblačila v vpadljive oprave in je živela v rožnati hiši v Los Angelesu, znani kot Čudežna dežela Willisove (Willis Wonderland) kot poklon uspešnice skupine Earth, Wind & Fire. V svoji vili je rada gostila razkošne zabave, ki so se jih udeleževali največji hollywoodski zvezdniki, navaja BBC.