24-letna manekenka se je za fotografijo (ki jo je že umaknila) takoj opravičila, a to ni ustavilo zlivanja gneva nad njo po družbenih omrežjih. Foto: AP

Kot je znano, je v arabski kulturi kazanje podplatov ali obutve najhujša žalitev, saj to namiguje, da je človek (ali v tem primeru predmet), na katerega kažejo stopala, vreden manj od zemlje.

24-letna ameriška manekenka nizozemskih (po materi) in palestinskih (po očetu) korenin, se je zaradi objave fotografije iz letališča, na kateri sta se po naključju poleg njenega obuvala znašli tudi omenjeni letali, že opravičila in zatrdila, da je šlo za nesrečo in da ni nameravala nikogar užaliti.

"Nikoli si ne bi želela, da bi moje zapise ali profil kdo uporabil v sovražne namene, sploh pa ne, ko gre za mojo čudovito in močno dediščino," je zapisala in poudarila, da ceni in ljubi tudi muslimansko oziroma arabsko stran družine. "Fotografija mojega čevlja ni imela nobene povezave s politiko. Sploh nisem opazila letal v ozadju, in to je vsa resnica," je še zapisala manekenka – tako v angleščini kot arabščini.

Pozneje se je še enkrat opravičila in poudarila, da je šlo za napako in da "ne bi nikoli, nikoli nikogar namerno tako užalila".

Kljub temu se je na manekenko zlil ves gnev družbenih omrežij, številni so jo obtožili rasizma in pozivali k bojkotu njene podobe.