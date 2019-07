Kar koli v zadnjih tednih na družbenem omrežju objavi priljubljena pevka, se v naslednjem trenutku pod fotografijo usujejo komentarji v cirilici. "Gaga, vrni Bradleyja" in "Pusti ga pri miru! On je očka male Lee" so le nekateri izmed jeznih komentarjev na Instagramu.

44-letni ameriški igralec in 33-letna ruska manekenka sta na začetku junija sporočila, da se po štirih letih zveze razhajata, usklajujeta pa tudi skrbništvo nad svojo hčerko Leo De Seine, ki se jima je rodila leta 2017.

Irina in Bradley že dober mesec dni nista več par, komentatorke na Instagramu pa ne odnehajo. Foto: Reuters

Neimenovani viri so ob novici o razhodu namigovali, da ju ločujejo različni interesi. "On ne pije in je zelo poduhovljen, ona pa bi rada ponočevala," je dejal eden izmed njih. A prav tako se je šušljalo, da je bila razlog za njune težave prav Lady Gaga.

Lady Gaga in Bradley Cooper. Foto: Reuters

Ta je skupaj s Cooprom lani posnela zelo uspešno romanco Zvezda je rojena, nato pa dolgo zavračala govorice, da se med njima nekaj plete. Ko pa se je tik pred podelitvijo oskarjev razšla s svojim zaročencem, so predvidevanja, da ju povezuje več kot le dobro prijateljstvo, postajala vse glasnejša.

Na sami podelitvi pa je zanimanje za odnos med Cooprom in Lady Gago še dodatno spodbudil njun duet in prilil olja na ogenj. Bila sta namreč videti tako pristno zaljubljena, da je bilo opazovalcem nerodno za Irino, ki je vse skupaj spremljala iz prve vrste.

Enako očitno mislijo tudi številne Rusinje, ki svoje mnenje delijo na Instagramu, to "rusko bombardiranje" pa so nekateri že obrnili na šalo in v cirilici objavljajo komentarje, kot so na primer oglas za rabljeni mercedes in informacije o stanju na cestah.