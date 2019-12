Brad Pitt pravi, da na preteklost ne gleda z grenkobo. Foto: AP

55-letnega Pitta je za revijo intervjuval njegov stanovski kolega Anthony Hopkins, s katerim sta igrala skupaj v Jesenski pripovedi (1994) in Ko pride Joe Black (1998).

"Zdaj se počasi zavedam, da v bistvu cenim vse tiste napačne korake, ker so me pripeljali do določene modrosti, to pa do nečesa drugega. In to je odpuščanje zame, za vse svoje odločitve, na katere nisem ponosen," razmišlja Pitt.

"Ne moreš imeti enega brez drugega. Tiste napačne odločitve šele zdaj, v tej fazi svojega življenja, vidim kot nekaj, kar lahko malce bolje razumem, zakaj so bile potrebne."

Hopkins je v pogovoru s Pittom načel tudi temo alkoholizma, lastnih izkušenj z njim in dolge poti do ozdravitve. 81-letni oskarjevec je dejal, da je že 45 let trezen.

"Gledam na tisto obdobje in si mislim, kakšen blagoslov je v resnici bilo, ker je bilo tako boleče," je dejal. "Zagrešil sem nekaj slabih stvari, a je bilo vse z razlogom, na neki način. Kot da bi imel v sebi droben glas, ki bi mi govoril: 'Konec je, opravljeno, gremo naprej.'"

Anthony Hopkins in Brad Pitt v Jesenski pripovedi leta 1994. Foto: IMDB

Pitt, ki je priznal, da ima težave z alkoholom od leta 2017, ob ločitvi od Angeline Jolie, je dejal, da se je odločil, da alkohol popolnoma opusti takrat, ko je prepoznal, kakšno škodo dela njegovemu življenju. "Videl sem, da s pitjem ne delam sebi nobenih uslug, da gre za pobeg," je dejal.

Čustven na "stara leta"

Pitt, oče šestih otrok, ki si jih deli z Joliejevo, je v pogovoru še dejal, da je zdaj precej bolj čustven, kot je bil v mladosti, ko se je ponašal s tem, da "on pa že ne joka".

"Kake 20 let nisem jokal, zdaj, na stara leta, pa sem vedno hitreje ganjen – ganejo me moji otroci, moji prijatelji, novice. Preprosto, ganjen sem," je povedal. "Mislim, da je to dober znak. Ne vem, kam me pelje, a mislim, da je dober znak."

Pitt, ki je te dni precej zaposlen z igranjem in filmsko produkcijo kot tudi s svojo novo strastjo do kiparjenja, pravi, da ni obseden s preteklostjo, ampak se raje veseli prihodnosti.

"Vedno smo polagali veliko pozornosti na napake. A tisto, kar nekoga resnično opredeljuje kot človeka, je naslednja poteza, kaj storiš po napaki. Vsi bomo delali napake. A kaj je naslednji korak?"