28-letna zmagovalka Odprtega prvenstva Avstralije 2018 je osem let starejšemu košarkarju, ki je leta 2015 z Golden State Warriorsi osvojil šampionski prstan in dve leti zatem končal kariero, obljubila večno zvestobo na manjšem obredu pred 120 prijatelji in sorodniki.

Po pisanju Vogua je Caroline za sanjski dan izbrala poročno obleko Oscarja de la Rente, fotoutrinke s poroke sta mladoporočenca, ki sta se zaročila novembra 2017 na otoku Bora Bori, delila tudi na Instagramu, tenisačica je med drugim napisala, da je za njo najboljši konec tedna v življenju.

Tako kot Kim Kardashian in Kanye West sta tudi športna zvezdnika izbrala Toskano za kraj svoje poroke. Medtem ko sta zvezdnica resničnostnih šovov in raper izbrala dvorec Forte di Belvedere, iz katerega se razpostira pogled na Firence, prestolnico Toskane, sta tenisačica in košarkar izbrala prestižen resort Castiglion del Bosco v bližini Siene, iz katerega se prav tako razpostira pogled na čudovito toskansko pokrajino.

Ena izmed družic danske tenisačice je bila po pisanju ameriških medijev ameriška tenisačica Serena Williams, med svati je bila tudi nemška tenisačica Angelique Kerber, pa košarkarja Pau Gasol in Harrison Barnes ...

Še enega izmed najlepših konec tednov je Caroline Wozniacki doživela aprila, ko je skupaj s svojimi prijateljicami, med njimi je bila tudi Serena Williams, proslavila dekliščino na Bahamih.