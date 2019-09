Ker pa je tudi Celine Dion napovedal, da se jim bo pridružila še njena podoba, kanadska pevka zdaj svojega rojaka javno prosi, naj tega ne stori.

"Lahko mi pošiljaš ljubezenska pisma, avtograme za moje otroke. Lahko prideš na obisk, greva na pijačo, kosilo, večerjo. Lahko prepevava skupaj, lahko tudi govorim s tvojo mamo, vse, kar želiš. Samo prosim, ne stori tega," je dejala med intervjujem za iHeartRadio Canada.

Celine Dion je od leta 2003 večinoma nastopala le v Las Vegasu, zdaj pa se odpravlja na svetovno turnejo. Foto: AP

In v prepričevanje dodala še nečimrni vložek. "Vedno sem bila vitka. Ko bo čas mineval in se boš tudi ti staral, se bo moj obraz podaljšal in ne bom več lepa," je dejala. "Ne naredi si te tetovaže, če pa si jo že boš, naj bo le začasna," je dodala.

Drake se je sicer letos zapisal v zgodovino glasbenih nagrad billboard, saj jih je osvojil 12, skupno pa ima doma spravljenih že kar 27 teh kipcev.