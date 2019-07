Foto: Reuters

Foto: AP

Britanska kraljeva družina za danes ne načrtuje slovesnosti ob obletnici najstarejšega sina Elizabete II., saj so to praznovali že marca.

Ob okrogli obletnici so pri uradni rezidenci princa Charlesa Clarence House pripravili izbor prinčevih fotografij in tega, kako je povezan z Walesom, ter 50 dejstev o prestolonasledniku. Med drugim so zapisali, da njegove nogavice izdeluje valižansko podjetje Corgi, ki tudi prodaja linijo nogavic, posvečeno princu.

Že od 14. stoletja se moškim prestolonaslednikom običajno podeli naziv valižanski princ. Kralj Edvard I. je za prvega valižanskega princa v začetku 14. stoletja imenoval svojega sina, pozneje Edvarda II., ki se je rodil v Walesu.

70-letni Charles je postal valižanski princ leta 1958, ko je bil star devet let, uradno pa je ta naziv prejel na slovesnosti pred 50 leti. Charles je 21. valižanski princ in prvi od leta 1936. Še nihče pred njim ni ta naziv imel tako dolgo časa.