Družina že od napovedi dokumentarnega filma trdi, da je pokojni glasbenik nedolžen. Foto: Reuters

Pritožba, ki so jo vložili na losangeleško sodišče, pravi, da je "Michael Jackson nedolžen in pika".

Televizijska hiša HBO je v odzivu na tožbo sporočila, da bodo dokumentarni film Dana Reeda predvajali brez kakršne koli slabe vesti. "Ne glede na obupana dejanja, s katerimi mnogi želijo film izpodbijati, naši načrti ostajajo nespremenjeni," so zapisali.

"HBO bo dokumentarni film Leaving Neverland vseeno predvajal. S tem bomo omogočili, da njega in njegovo vsebino lahko vsak oceni sam." Dvodelno predvajanje 4-urnega dokumentarnega filma so tako zdaj ponovno napovedali za tretji in četrti marec, še poroča britanski BBC.

V filmu Leaving Neverland dva moška ‒ zdaj 36-letni Wade Robson in 40-letni James Safechuck ‒ trdita, kako se je glasbenik z njima spoprijateljil in ju začel spolno zlorabljati, ko sta bila stara 7 in 10 let.

Jackson je bil izjemno uspešen glasbenik, ki je na svojem ranču Neverland nemalokrat gostil otroke. Nekateri od njih trdijo, da jih je tam tudi spolno zlorabljal.

Glasbeniku so leta 2005 zaradi tega sodili, vendar ga je porota spoznala za nedolžnega. Umrl je leta 2009 med pripravami na evropsko koncertno turnejo, ker je pretiraval s poživili, ki so mu uničila srce. Njihovo predpisovanje je končalo kariero njegovega osebnega zdravnika Conrada Murrayja, ki je končal za zapahi.