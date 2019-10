Seth Rogen je bil v filmu do prekrškarja prijaznejši policist. Foto: EPA

Do Daniela Burlesona iz Des Moinesa so policisti pristopili ob pol dveh zjutraj v baru Airliner in ga prosili za osebni dokument.

Tega jim ni hotel pokazati, ker pa je v roki držal kozarec s pijačo, so ga odpeljali ven in začeli postopek, da bi ugotovili, ali izpolnjuje zakonsko mejo za pitje alkohola, ki je v ZDA 21 let.

Ko jim je vendarle pokazal pravo osebno izkaznico, jih ni presenetilo, da je leto dni mlajši, presenetil pa jih je pogled na lažno izkaznico, s katero je prišel do kozarca vodke.

Zagledali so namreč osebno izkaznico, izdano na Havajih na ime McLovin in z rojstnim datumom 3. junij 1981. Točno tako, kot si jo je ves svet ogledal v znani komediji Superbad, za katero je scenarij leta 2007 napisal Seth Rogen in tam tudi zaigral.

Film govori o treh srednješolcih na divji zabavi noč pred maturo, ki jih upodabljajo Jonah Hill (Seth), Michael Cera (Evan) in Christopher Mintz-Plasse (Fogell). In Fogell se nazadnje spoprijatelji z dvema policistoma (eden izmed njiju je Rogen), ki se pretvarjata, da ne prepoznata McLovinove ponarejene izkaznice, in stvar se ne konča z aretacijo.

Burleson ni imel te sreče, a ga je vse skupaj očitno zabavalo, saj je na fotografiji ob aretaciji široko nasmejan. Na zgodbo se je na Twitterju – z enim samim zgovornim stavkom – odzval tudi Seth Rogen.