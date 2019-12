Ameriška pevka in tektopiska Lana del Rey je doslej izdala več izjemno uspešnih albumov, med njimi so Born to Die, Ultraviolence, Honeymoon in Lust for Life. Foto: EPA

Pevka je potožila preko družbenega omrežja Twitter, kjer je zapisala: “Upam, da lepo preživljate praznike - naj vas zmotim s kratkim obvestilom. V tem tednu so nam odtujili nekaj družinskih predmetov, med drugim tudi sestrino fotografsko retrospektivo. Kdorkoli jih je že odnesel, naj jih prosim vrne, saj odtujenih družinskih fotografij ni možno reproducirati. Z družino ne bomo postavljali nadaljnjih vprašanj.”

Carolinine fotografije so že vrsto let del Lanine glasbene umetnosti. Pevka je sestrine fotografije uporabila za naslovnico albuma Ultraviolence, Lust for Life in najnovejšega - Norman Fucking Rockwell!