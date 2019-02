Robert Kraft se je s svojimi Patriotsi februraja veselil že šestega naslova prvakov lige NFL. Foto: Reuters

Robert Kraft, ugledni ameriški poslovnež in lastnik News England Patriotsov, najuspešnejše ekipe ameriškega nogometa zadnjih let, se je znašel v težavah, ki so močno načele njegov ugled. Multimilijarderja so med obširnejšo policijsko preiskavo po naključju zasačili v masažnem salonu, kjer so zaposlene nudile tudi spolne usluge.

Čeprav se je 77-letni podjetnik po razkritju najprej izgovarjal, da si je v enem od floridskih salonov privoščil le masažo, so njegov obisk ujele tudi skrivne policijske kamere, tako da se njegova laž ni obnesla. Kljub temu ne bo aretiran, ampak bo dobil le poziv, naj se javi na sodišču in plača kazen. Obtožen je plačevanja za storitve prostitutkam. Za Krafta, ki je sicer član demokratske stranke, ob tem pa tudi dober prijatelj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, denarna kazen ne bo težava, pač pa že samo dejstvo, da se je znašel sredi takšnega škandala.

Policisti z juga Floride so tako imenovane masažne salone in skrite javne hiše v regiji od Palm Beacha na jugu do Orlanda na severu sicer preiskovali in nadzorovali pol leta, na koncu pa so izpeljali več racij in številne aretacije. Nad tem, da so med preiskavo v poceni masažnem salonu v eni izmed floridskih veleblagovnic po naključju naleteli tudi na Krafta, katerega premoženje je ocenjeno na okoli šest milijard dolarjev, so bili presenečeni tudi policisti. "Tudi mi smo prav tako presenečeni kot vsi drugi," je izjavil šef policije mesta Jupiter Daniel Kerr.