Par je želel to skriti pred javnostjo, vendar so se ameriški tabloidi v javni bazi podatkov zvezne države Kalifornija dokopali do njunega poročnega lista. Ta je pokazal, da sta se 45-letna manekenka in 29-letni glasbenih poročila že februarja, le dva meseca po zaroki na božični večer, poroča revija People.

Takrat je Heidi veselo novico razkrila na Instagramu, kjer je objavila črno-belo fotografijo ‒ na njej sta zaljubljenca nasmejana, v ospredju pa je zaročni prstan. "Rekla sem da," je pripisala k fotografiji. O poroki pa je molčala ‒ tako na družbenih omrežjih kot skupaj s svojim predstavnikom za odnose z javnostmi, ko so ju novinarji zdaj prosili za komentar.

16 let razlike v letih ni nobena težava, zagotavljata zaljubljenca. Foto: EPA

Govorice, da sta Klumova in Kaulitz par, so se pojavile marca lani, ko sta se poljubljala na snemanju resničnostne oddaje America's Got Talent, skupaj pa sta se z roko v roki prvič sprehodila po rdeči preprogi dobrodelnega dogodka amfAR v Cannesu maja.

Par se je zaročil decembra lani. Foto: EPA

Glede njune razlike v letih je zatrdila, da za njiju to nikakor ni težava – je pa to težava za druge ljudi. "Moj fant je kar nekaj let mlajši od mene in veliko ljudi me o tem sprašuje in pod vprašaj postavlja to mojo odločitev. To je edinkrat, ko me drugi opozarjajo na mojo starost, in moram zanjo odgovarjati," je lani dejala v enem izmed intervjujev.

To je za Heidi tretji zakon ‒ bila je poročena s stilistom Ricom Pipino in pevcem Sealom, s katerim ima tri otroke. V zvezi z italijanskim mogotcem Flaviem Briatorejem se ji je rodila še hčerka, ki pa je Briatore ni priznal, pozneje jo je posvojil Seal.