Foto: AP

64-letna nekdanja BBC-jeva novinarka Sally Jones je pojasnila, da je bila šokirana, ko jo je v Wimbledonu eden izmed članov varnostne ekipe Meghan Markle prosil, naj ne fotografira vojvodinje, čeprav je razložila, da je v bistvu fotografirala Sereno Williams.

Da je vojvodinja Susseška sploh tam, je ugotovila šele, ko jo je varnostnik potrepljal po ramenu in ji rekel, naj ne fotografira, ker je Marklova tam zasebno.

Jonesova je za Good Morning Britain po incidentu pojasnila, da je bila zmedena, čeprav je sicer oboževalka kraljeve družine. "Spraševala sem se, ali sem morda koga užalila, takoj zatem pa sem se počutila malenkost jezno in hkrati tudi zmedeno."

Eden izmed organizatorjev "zasebnega obiska" vojvodinje Susseške je za The Times pojasnil, da je bilo vse skupaj prava nočna mora. "Ona je bila nočna mora."

"Meghan ni več zgolj zvezdnica."

Na incident se je odzval tudi Piers Morgan, ki svojega neodobravanja vojvodinje tudi sicer ne skriva. "To ne more biti zaseben obisk, če si vojvodinja Susseška, ki si tekmo svoje prijateljice Serene Williams v družbi prijateljic v Wimbledonu ogleda brezplačno. Ne gre za zaseben obisk, ampak si tam kot članica kraljeve družine."

Dodal je, da se mora Marklova naučiti, da ni več zgolj zvezdnica, temveč vojvodinja Susseška. "Davkoplačevalci odštejejo 2,5 milijona funtov za prenovo tvojega doma, plačajo tvojo varnostno ekipo v Wimbledonu, zato si ti potem tam in se smehljaš," je razložil Morgan.

Kaja Juvan se je v Wimbledonu pomerila s Sereno Williams. Foto: EPA

Dodal je še, da je njena in Harryjeva obsedenost z zasebnostjo zdaj že smešna. "Nista zasebni osebi, ampak vojvoda in vojvodinja Susseška. Če moramo plačevati za njun dvorec, lahko izrazimo tudi kritiko tega. Če si želiš zasebnost, pojdi nazaj v Ameriko in tam živi zasebno. Vse skupaj je precej preprosto."

Oglasil pa se je še eden izmed obiskovalcev tekme, ki mu je osebje v bližini vojvodinje naročilo, naj pospravi telefon, čeprav je bilo jasno, da ne fotografira vojvodinje, temveč ustvarja selfie z igriščem v ozadju.

Kensingtonska palača se na incidente ni odzvala, je pa eden izmed virov blizu kraljeve družine dejal: "Nič nenavadnega ni, da ljudje, ki spremljajo člana kraljeve družine na zasebnih dogodkih, prosijo javnost, naj ne fotografira. Gre za to, da se kraljeva družina lahko udeležuje tovrstnih dogodkov in komunicira z javnostjo."

Kršila stroga pravila oblačenja

Poleg incidenta s fotografiranjem tuji mediji poročajo tudi, da je vojvodinja kršila stroga pravila oblaženja. Na dogodek je namreč prišla v kavbojkah. Zaradi tega je po nekaterih poročanjih tudi niso mogli povabiti v kraljevo ložo, vir blizu kraljeve družine pa je njeno modno izbiro utemeljil z besedami, da si "vojvodinja sploh nikoli ni želela ogleda katere izmed tekem iz najbolj prestižne lože v Wimbledonu".

Marklova si je sicer ogledala tekmo med Sereno Williams in slovensko teniško igralko Kajo Juvan.