Scarlett Johansson je največ denarja zaslužila z vlogo Črne vdove, ki se je pojavial v različnih Marvelovih filmih. Foto: EPA

Po podatkih ameriške spletne strani Forbes je bilo na račun 34-letne filmske zvezdnice Scarlett Johansson med 1. junijem 2018 in 1. junija 2019 izplačanih 56 milijonov dolarjev. Večino denarja je igralka zaslužila preko sodelovanja s podjetjem Marvel - kot superjunakinja Črna vdova (Black Widow) je v letu 2018 sodelovala pri filmu Maščevalci: Brezmejna vojna (Avangers: Infinity War), v letu 2019 pa v filmu Stotnica Marvel (Captain Marvel) in Maščevalci: Zaključek (Avangers: Endgame). Na račun megauspešnice zadnjega filma o Maščevalcih, ki je ustvarjalcem prinesel 2,5 milijarde evrov zaslužka, je Johanssonova prejela tudi dobrih 30 milijonov evrov dodatnega plačila. Kot superjunakinjo bomo Scarlett Johansson lahko videli tudi naslednje leto, ko v kinematografe prihaja samostojni film o Črni vdovi, za katerega naj bi igralka že prejela plačilo 13,3 milijona evrov.

Sofia Vergara se bo po enajstih sezonah poslovila od vloge Sofije, s katero je zaslovela v seriji Moderna družina. Foto: EPA

Forbes zaslužke ocenjuje na podlagi podatkov analitičnih podjetij Nielsen, ComScore, Box Score Mojo in spletne strani IMDb. Navedeni so zaslužki brez davkov in brez pristojbin za agente, menedžerje in odvetnike, ki običajno dobijo več odstotkov zneska. V Hollywoodu gre agentom 10 % plače, menedžerjem 15 % in odvetnikom 5%.

Druga na letošnji Forbesovi lestvici največjih zaslužkaric iz filmskega sveta je igralka Sofia Vergara. 47-letnica, ki se že sedem let redno uvršča na vrh lestvice najbolje plačanih televizijskih igralk, se je s 44,1 milijona dolarjev zaslužka v splošni igralski konkurenci med ženskami letos uvrstila na drugo mesto. Kolumbijka, ki se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja preselila v ZDA, kjer je začela manekensko kariero, je lani nastopala v komediji The Con Is On, julija letos pa je izšla športna drama Bottom of the 9th, v kateri je Vergara nastopila skupaj s svojim soprogom Joeom Manganiellom.

Sofia Vergara je sicer zaslovela z vlogo Glorie v televizijski nanizanki Moderna družina (Modern Family), ki bo septembra vstopila v enajsto in s tem tudi zadnjo sezono.

Reese Witherspoon se je spustila tudi v producentske vode. Foto: EPA

Med prvi trojico najbolje plačanih igralk se je uvrstila še Reese Witherspoon, ki je zaslužila 35 milijonov dolarjev. 43-letno igralko smo lani lahko videli v Disneyjevem filmu Namig v času (A Wrinkle in Time), v katerem je nastopila skupaj z Oprah Winfrey, septembra pa na velika platna prihaja film Lucy in the Sky, v katerem imata glavni vlogi Natalie Portman in Jon Hamm, Reese Witherspoon pa je pri nastajanju filma sodelovala kot producentka.

Med moškimi kraljuje The Rock

Forbes je nedavno objavil tudi lestvico največjih zaslužkarjev med igralci, na vrh katere se je z 80,7 milijona evrov zaslužka zavihtel Dwayne The Rock Johnson. Če bi združili tako moško kot žensko lestvico, bi se Scarlett Johansson uvrstila tik za Bradleyja Cooperja in Adama Sandlerja, ki si z dobrimi 50 milijoni evrov zaslužka delita šesto mesto. Med prvo deseterico najbolje plačanih igralk in igralcev bi se uvrstila še Sofia Vergara, ki bi stala na desetem mestu.

Ob objavi obeh lestvic se je ponovno okrepila debata o razlikah v plačilih med spoloma. Scarlett Johansson, ki je že večkrat naslovila problem neenakosti, je dejala, da je izredno srečna in zadovoljna s svojim življenjem, ter da je ponosna na svoje dosežke. Ob tem je dodala, da je neenakost med spoloma družbeni problem, o katerem se je treba pogovarjati in ga reševati na vseh področjih. "To je del širše debate o feminizmu na splošno," je dejala igralka.

Skupno je deset najbolje plačanih igralk od 1. junija 2018 do 1. junija 2019 zaslužilo 279,9 milijona evrov, kar je 69 odstotkov več kot lani. Deseterica najbolje plačanih moških igralcev je v istem obdobju zaslužila 523,4 milijona evrov.

Celotna lestvica Forbesova lestvica: