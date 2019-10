Po dveh mesecih je zdaj zaradi tega pristal celo v bolnišnici, pojasnilo in fotografije pa je delil tudi s svojimi sledilci na Instagramu.

Foto: Instagram

Kot je razložil, je moral na operacijo, ker je med počitnikovanjem pri naših južnih sosedih plezal po pečini, ko mu je spodrsnilo in je z roko zagrabil morskega ježka.

"Večino bodic sem odstranil sam, razen dveh, in to je povzročilo vnetje. Izkazalo se je, da je ena prebodla kito," je zapisal in priložil tudi posnetek ultrazvoka.

Zahvalil se je kirurški ekipi Dana Polatscha in pokazal tudi, kako je videti njegova povita in imobilizirana roka med okrevanjem.

Znani igralec, ki je v seriji Kako sem spoznal vajino mamo zaslovel kot nepoboljšljivi ženskar Barney Stinson, je na Hvaru dopustoval s svojim soprogom Davidom Burtko ter njunima dvema posvojenima otrokoma, ki jima ju je leta 2010 rodila nadomestna mati.