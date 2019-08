Foto: EPA

Kot je sporočila policija, je letalo, ki je bilo namenjeno iz norveške prestolnice Osla, kjer je Pink nastopila v ponedeljek, do danske prestolnice Köbenhavna, doživelo nesrečo pri pristajanju na letališču Aarhus.

Vseh 10 potnikov – štirje Američani, dva Avstralca in Britanec – je letalo zapustilo pravočasno in so nepoškodovani, so še sporočili.

Policija ni želela govoriti o vzrokih za nesrečo, saj preiskava še poteka.

Pevka, ki bo v danski prestolnici nastopila nocoj, ni bila na letalu. "Pink ni bila na letalu, njen menedžer in drugi člani turneje pa so bili, ampak vse se je končalo dobro," je za CBS povedala organizatorka koncerta, Kristin Svendsen.

Evropski del turneje Beautiful Trauma se po nocojšnjem nastopu v Köbenhavnau seli na Nizozemsko, nato pa sledijo trije koncerti v Severni Ameriki.