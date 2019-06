Irina in Bradley sta bila par od leta 2015. Foto: AP

44-letni ameriški igralec in 33-letna ruska manekenka sta se odločila, da je najbolje, če se razideta, zdaj pa usklajujeta skrbništvo nad svojo hčerko Leo De Seine, ki se jima je rodila leta 2017, poroča revija People.

Romanca med Cooperjem in Shaykovo je vzniknila leta 2015, par pa o svoji zvezi kaj dosti ni govoril, saj raje vidi, kot je povedala Shaykova februarja letos za revijo Glamour, da njena zveza ostane zunaj soja žarometov.

"Imam veliko prijateljev, ki delijo veliko svojega zasebnega življenja na Instagramu in drugih družbenih omrežjih zelo javno. Saj občudujem to in mislim, da je krasno, ampak gre za osebno odločitev," je dejala.

"Ker moje delo od mene terja, da sem na očeh javnosti, sem se preprosto odločila, da bom glede svojega zasebnega življenja bolj tiho. Zato se imenuje "zasebno", ker se tiče samo tebe in tvoje družine in to me osrečuje."

Cooper se je medtem februarja prav tako odprl glede očetovstva in za Oprah Winfrey povedal, da se je s tem, ko je dobil družino, "spremenilo vse".

"Najina hčerka je neverjetna. In pogosto v njej vidim svojega očeta. V določenih trenutkih je videti točno tako kot moj oče. Očitno gledam preveč filmov," je dejal Cooper, katerega oče Charles je umrl leta 2011 zaradi raka na pljučih.

Sta si z Gago preblizu?

Lansko leto je bilo za Cooperja nedvomno prelomno ‒ režiral je namreč film Zvezda je rojena, ki je bil nominiran za osem oskarjev.

Govorice, da se med Cooperjem in Lady Gago nekaj plete, je še okrepil njun intimni nastop na oskarjih februarja letos. Foto: AP

Po koncu sezone nagrad se je Cooper sicer odločil, da delo za nekaj časa postavi na stranski tir in se posveti družini, je povedal vir za revijo People aprila letos, ki je ob tem dodal, da je par srečen in da Bradley preživi vsak dan z dekletoma.

Po nekaterih navedbah je bila delno to težava ‒ da je Cooper raje doma, v krogu družine in ne pije, Irina pa ima raje družabno in bolj vznemirljivo življenje.

A istočasno so se pojavljale tudi govorice, da sta se med snemanjem filma Zvezda je rojena Cooper in Lady Gaga, ki igra glavno vlogo, močno zbližala. Preveč zbližala. Olja na ogenj je še prilil njun duet na oskarjih februarja letos, ko sta bila videti tako pristno zaljubljena, da je bilo opazovalcem nerodno za Irino, ki je vse skupaj motrila iz prve vrste.

33-letna Gaga je vse govorice sicer ostro zavrnila, češ da ima Bradleyja sicer zelo rada, a da bi morali ljudje ločiti resničnost od fikcije. "Temu se reče igranje, ljudje," je odgovorila tistim, ki so menili, da je bil njun nastop preintimen.

Cooper je bil sicer pred Shaykovo dve leti v zvezi z britansko manekenko Suki Waterhouse, pred njo pa z igralkami Zoe Saldano, Renee Zellweger in Isabello Brewster, med letoma 2005 in 2007 pa je bil poročen z Jennifer Esposito, ki svojega bivšega ni ohranila v najlepšem spominu.

Shaykova je bila medtem pet let v zvezi z nogometnim zvezdnikom Cristianom Ronaldom.